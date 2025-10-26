День шофера: камеры ГИБДД помогают дожить от одного водительского праздника до другого

Ключевое отличие шофера — осознание ответственности. Автомобиль был и остаётся источником повышенной опасности. Профессионалы знают: дорога не прощает беспечности. В этом и есть главный смысл праздника — напомнить, что за каждой «баранкой» сидит человек, от которого зависят жизни.
Молодой водитель, только получив в/у, часто практикует опасный «драйв». Большинство тяжелых аварий происходит из-за нарушения ПДД. Культура вождения формируется годами, а пока у новичков нет опыта, главным союзником дисциплины остается контроль. Именно инспекторы ГИБДД остаются теми, кто следит за соблюдением правил и помогает тем, кто оказался в беде.
Эффективным инструментом контроля являются комплексы фото- и видеофиксации. Камера объективна: если нарушил — получи штраф. Это работающая превентивная мера: сначала штрафы, затем изменение поведения, а в итоге — снижение аварийности. Но окончательное решение о вынесении штрафа принимает сотрудник ЦАФАП.
Показателен пример Московской области. За 9 месяцев 2025 года количество ДТП с погибшими и пострадавшими здесь сократилось на 6%. Это результат планомерной работы дорожных служб, полиции и эффективного применения камер.
— Самым аварийным видом ДТП по-прежнему остаются столкновения: с начала года произошло 1197 столкновений, в которых 203 человека погибли и 1461получил травмы. Следом идут наезды на пешеходов. В «День автомобилиста» хочется напомнить всем — профессионалам, автолюбителям, пешеходам — насколько важно соблюдать ПДД и уважать друг друга на дороге.
Из года в год мы видим устойчивое снижение аварийности в регионе, но формирование культуры ответственного поведения за рулем и контроль за соблюдением Правил остаются нашей общей задачей, — отметил в связи с торжественной датой министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
При этом, заметим, эффективность контроля сегодня измеряется не количеством камер, а их качеством: чем они современнее и функциональнее, тем выше их влияние на безопасность дорожного движения. Скажем, что такие дорожные комплексы как «Азимут 4», способны распознавать десятки видов нарушений.
— Комплексы фото- и видеофиксации показывают эффект уже через месяц после установки: аварийность на участке снижается до 40%. Камеры не только фиксируют потенциальные нарушения ПДД, но и формируют культуру вождения. В Московской области за время нашей работы основные показатели аварийности снизились более чем на 40%. Это говорит о том, что комплексы работают в первую очередь как инструмент профилактики, — подчеркивает заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.
Современная дорога требует нового уровня культуры вождения. Нам, автомобилистам, пора сделать шаг: осознать Правила как основу свободы и стремиться стать настоящими шоферами — профессионалами, которым доверяют. С праздником, коллеги!