Инспекторы заплатят за ошибочные штрафы, водители выберут «красивые» госномера, а «Москвич» выведет еще один 7-местный кроссовер: итоги недели

Москвич оформил новейший кроссовер «М90», Tenet открыл продажи полноприводного T7, российский офис GWM анонсировал обновленный внедорожник Tank 300, JAC — минивэн RF8, а Exeed — флагманский ET8. Тем временем в Госдуму внесли несколько любопытных законопроектов, в том числе тот, что вводит денежное наказание для инспекторов, выписывающих несправедливые штрафы. А все подробности — в дайджесте портала «АвтоВзгляд».

«Москвич» получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семиместный кроссовер «М90» — клона англо-китайского MG RX9. Из документа следует, что по крайней мере поначалу модель будет предлагаться в одной модификации — с 2,0-литровым мотором на 200 сил, 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Но это — не единственная новинка столичного автозавода, запланированная на 2026 год. Как сказал коммерческий директор АО МАЗ «Москвич» Андрей Владимирцев, их будет несколько.

Тем временем другой отечественный бренд, Tenet, расширил список доступных версий кроссовера T7. Самое главное, что теперь паркетник может похвастать «умным» полным приводом, хотя этим список новшеств не ограничивается. Стартовая цена модели с четырьмя ведущими колесами — 3 080 000 рублей.

Что происходит на остальных российских автозаводах? «Моторинвест» прекратил производство и продажи бюджетного электромобиля Evolute i-Pro — потому что, как объяснили представители компании, завершился его жизненный цикл. АВТОВАЗ снял с конвейера базовый LADA Largus Cross с 90-сильным мотором, чтобы освободить мощности для других, более востребованных модификаций. А бывший завод General Motors в Шушарах готовится к перезапуску, который запланирован на 2026 год.

Фото: Tank

Что же касается автопремьер, то российское представительство GWM анонсировало скорый запуск посвежевшего Tank 300. Обновление слегка затронуло экстерьер и интерьер, список опций расширился. А вот по части техники все останется по-прежнему. Через рестайлинг — причем эксклюзивный для России — в обозримом будущем пройдет и родственный для «Тэнка» Haval H3. Модернизированные машины уже «засветились» в цехах тульского завода марки.

Еще новинку для нашей страны готовит JAC — уже до конца ноября в шоу-румах дилеров появится минивэн RF8. Эта модель получит двухлитровый турбомотор и 8-ступенчатый «автомат». Обещают, помимо прочего, широкий перечень оборудования, хотя подробности не раскрывают. Цен тоже пока нет. Аналогичная история с кроссовером ET8 от Exeed — российский офис подтвердил, что флагман приедет в нашу страну. Правда, не скоро — во второй половине 2026-го.

Фото: Exeed

А теперь о грустном — правительство утвердило вступление в силу новой схемы расчета утильсбора. Это случится 1 декабря, соответствующее постановление опубликовали 1 ноября. Тут главное то, что теперь при расчете ставки будут учитывать, помимо прочего, мощность двигателя. И на льготы для физлиц, которые ввозят авто для личного пользования, смогут рассчитывать лишь те, кто приобрел за границей легковушку с мотором до 160 л.с.

Но есть и хорошие новости. Так, например, в Госдуму внесли пару интересных законопроектов. Первый позволит автовладельцам выбирать «красивые» госномера через Госуслуги, а второй — введет наказание для инспекторов, штампующих несправедливые штрафы. Подписал ошибочное постановление — сам заплати ту сумму, что указана в документе, но не менее 5000 рублей. А еще в Совфеде опровергли информацию о том, что наличие полисов ОСАГО начнут проверять по камерам уже в ноябре.

Другие интересные новости автомобильной жизни страны последних дней — в ленте портала «АвтоВзгляд», которая находится здесь.