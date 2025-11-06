Корейские намеки: утренняя свежесть готова проветрить застойный российский авторынок

Ощущение скорых и столь же резких перемен, что были в 2022-м году, не покидает информационное пространство: авторынок России манит автостроителей, они в нем нуждаются, а на фоне происходящего в Америке и Европе — крайне нуждаются. И первыми, похоже на то, совершат слом устоев не американцы или японцы, а корейцы. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Вторичный рынок, а так же импорт в Россию подержанных автомобилей, побивший все известные и неизвестные рекорды, намекает на высокий спрос и потрясающую популярность у нас машин старых брендов: японских, американских, европейских и корейских. Россияне с куда большим энтузиазмом готовы приобретать транспортные средства хорошо знакомых брендов, чем продукцию «поднебесных» конвейеров, а также кратно переоцененные изделия отечественного автопрома.

И оставшиеся у нас представительства «старых марок» регулярно отправляют в центральные офисы отчеты о реальном спросе. Отчеты весьма позитивные, полные перспектив: поверьте, в Сеуле и Токио во всех подробностях изучили рухнувший на 65% спрос на новые ТС и, параллельно, возросший — на 10% - на подержанные, среди которых японские и корейские марки лидируют.

На этом фоне участившиеся контакты высокопоставленных отечественных чиновников с теми же корейцами странными и неловкими не выглядят. Более того: редко, но метко в СМИ просачиваются новости о заметных сдвигах и на этом фронте. Например, Россия и Южная Корея обсуждают возобновление авиасообщения, о чем намедни заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

Фото: Sheldon Cooper/globallookpress.com

Так же в повестке переговоров — позиции корейского бизнеса в России. Который, с одной стороны, никогда в высокомерную позу не вставал, изначально занимая крайне аккуратную и взвешенную позицию, продолжая поставки в Россию всех дозволенных продуктов. Проблем с запчастями, скажем, у владельцев корейских машин фактически не было. Но с другой — крайне зависим от своего «старшего товарища»: от Вашингтона.

Но Соединенные Штаты — Соединенными Штатами, а деньги — деньгами: корейцы уже не первый год активничают в ранее занимаемых западными компаниями нишах. В частности — в пищевой и косметологических сферах. Так же идет предметный разговор насчет Северного морского пути, который крайне актуален для Южной Кореи.

Параллельно в Москву прибыл новый посол, а российская делегация приняла участие в саммите АТЭС, проходившем в Южной Корее. Напомним, что приглашение туда получил и российский президент, что со стороны корейцев — довольно смелое решение. Впрочем, Владимир Путин предложением не воспользовался, отравив делегацию МИД.

Не только сохранение, но и наращивание коммуникации по самым разным направлениям может привести к значительному сокращению санкционного ценза: напомним, что официально запрещен в Россию ввоз автомобилей дороже 50 000 американских долларов, а все остальные — по желанию. И вот это самое «по желанию» может быть активировано в довольно оперативные сроки. К тому же оно особенно актуально как раз для корейского бизнеса. Да и заводы в Казахстане явно строятся не только и не столько ради весьма скудного и бедного рынка среднеазиатского государства: есть куда более привлекательный горизонт.