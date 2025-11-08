Mazda теряет Россию, Mitsubishi на что-то надеется, Toyota вне игры: итоги недели

Отечественный Sollers вывел на тесты новейший внедорожник, Mazda лишилась юридической возможности вернуть свои российские активы, Mitsubishi зарегистрировала в нашей стране два товарных знака, Geely решила отказаться от паркетника Coolray, а SWM — от пятиместного кроссовера G05 Pro. Эти и другие новости уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Итак, Sollers. В своих социальных сетях производитель опубликовал видеоролик, подтвердив тем самым, что предсерийные образцы новейшего внедорожника уже вышли на ходовые испытания. Пока машины тестируют в Китае, но в дальнейшем их привезут в Россию. Премьера «проходимца» должна состояться до конца этого года, а на конвейер ульяновского автозавода модель встанет в 2026-м.

Плавненько перейдем от «Соллерса» к его бывшему японскому партнеру — компании Mazda. У них было совместное предприятие во Владивостоке, где до 2022 года выпускали седаны Mazda6, кроссоверы CX-5 и CX-9, а также двигатели SkyActiv-G. Напряженная геополитическая ситуация вынудила японцев продать свою долю «Соллерсу» за 1 евро, но они сохранили право обратного выкупа в течение трех лет. Так вот: 1 ноября срок опциона истек.

Toyota сбежала из России на других условиях — свое предприятие в Шушарах они передали нашему государству в лице НАМИ, и эта сделка не подразумевала обратного выкупа. Петербургский завод так ничем до сих пор и не загрузили. Однако свет в конце тоннеля уже виднеется — на этой неделе глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщил, что площадку перезапустят в ближайшие полгода.

Едем дальше — Mitsubishi. В пятницу стало известно, что эта компания зарегистрировала в нашей стране товарные знаки Pajero и Attrage. С первым все понятно, а второй — это бюджетный седан, который в России никогда официально не продавался. И не будет, поскольку «Митсу» возвращаться не собирается.

Промелькнул на этой неделе в инфополе и родненький «Москвич»: столичный автозавод опубликовал прайс-лист лифтбэка 6 следующего модельного года. Комплектаций у свежей модели останется две: «Бизнес» и «Техно». Движок — только старший, на 174 силы. А коробка — лишь «робот», вариатора у новых машин не будет.

В то же время бюджетных версий с механической коробкой лишился в России седан Geely Emgrand. Теперь покупателям предлагают только двухпедальные машины с 6-диапазонным «автоматом». Судя по всему, Emgrand готовится на выход. И это вполне ожидаемо, учитывая, что его копию — Belgee S50 — в России уже запустили. И там же, на пороге, стоит кроссовер Coolray. Ну а в продолжение темы редеющих рядов — новость о том, что пятиместного исполнения отныне нет у кроссовера SWM G05 Pro.

Напоследок — о продажах. Аналитики подвели итоги октября и сообщили радостную новость: российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей продемонстрировал взрывной рост — на 35%. Правда, это по отношению к сентябрю. Если же проводить параллель с октябрем 2024-го, что более корректно, то сегмент в минусе — на 6%...

А подробнее о главных автособытиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.