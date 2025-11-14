«Скорая» в аренду: депутаты против использования «неотложек» в качестве такси

Депутаты Госдумы предложили законодательно запретить аутсорсинг автомобилей для экстренных служб — «Скорой помощи», МЧС, МВД и прочих. Утверждается, что в регионах для работы в соответствующих государственных ведомствах активно применяются машины сторонних частных компаний. Один из авторов инициативы — первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин — отметил, что в некоторых субъектах «часть функций по оказанию скорой медицинской помощи передается сторонним организациям», что выражается в «предоставлении автомобилей скорой помощи частными компаниями». Эксперт портала «АвтоВзгляд» усомнился в перспективности парламентской затеи.

— У службы «Скорой помощи» явно не достает автопарка, и это особенно ощущается в региональном разрезе, — замечает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. — А ситуация в индустрии частной неотложной медицинской помощи в России пока неидеальная. Отчасти это может быть вызвано тем обстоятельством, что сертификация автомобилей, используемых в работе экстренных служб — обособленная узкоспециализированная сфера. Можно сказать — закрытая.

Если же всерьез говорить о запрете автомобильного аутсорсинга для соответствующих ведомств, то полезно вспомнить заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко, который в 2020 году сетовал на нехватку «скорых» в восьми регионах страны. Но гораздо более очевидная проблема в сфере транспорта экстренных служб — это использование ведомственных машин сторонними лицами.

Речь идет о порочной практике неформальной сдачи в аренду карет «скорой» для оперативного передвижения по большому городу без пробок всевозможных «уважаемых людей». Впрочем, о подобных инцидентах слышно все реже. Но это, естественно, не означает, будто «услуга» окончательно канула в Лету по всей стране. Однако такая практика в любом случае незаконна.

Что касается нецелевого использования автомобилей экстренных служб в официальном порядке, то оно в России просто запрещено. А нанесение на ТС цветографических схем оперативных служб, установку проблесковых маячков и сирен предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, которые достигают сотен тысяч рублей (если речь идет о юрлицах), — комментирует ситуацию собеседник портала «АвтоВзгляд».

С другой стороны, вице-президент НАС недоумевает, видя некоторые модели машин, используемых экстренными службами.

— Например, спешащий куда-то Land Cruiser 300 в цветах и с эмблемой МЧС вызывает вопрос, зачем этому ведомству такое авто, — удивляется Хайцеэр. — При этом высокопоставленным чиновникам из экстренных служб, не желающим отказываться от ставших привычными привилегий, совсем не обязательно закупать престижные иномарки западных брендов или оформлять аутсорc. Можно просто брать понравившиеся машины в аренду.

Короче говоря, мне кажется, что инициатива депутатов относительно аутсорсинга автомобилей для экстренных служб, скорее всего, закончится ничем. Учитывая реалии, она выглядит как популистская мера, а не реформа, нацеленная на решение реальных проблем в этой сфере, — заключает эксперт.