Гаражный бунт: московские автовладельцы начали скупать новые «ракушки»

Гараж типа «ракушка» был крайне распространенным явлением обычного московского двора, пока столичная мэрия не начала бороться с этим локальным самостроем. Взамен, как обычно, предложили хорошее настроение, визуальное окультуривание и другие важные эпизоды быта. Потом в городе снесли и практически все плоскостные парковки, предложив вместо гаражей обычные парковочные пространства. Что с ними сделали москвичи? Правильно, поставили на законные уже места новые ракушки. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Битва команды г-на Собянина с московскими автовладельцами вообще и их гаражами в частности войдет в историю, как крестовый поход. Под сурдинку заботы о «внешнем облике» Первопрестольной, под которым скрывается бесценная столичная земля, как никто алчущая новых многоэтажек, снесли не один десяток плоскостных автостоянок.

Однако первый звоночек прозвучал раньше: в считанные дни из дворов исчезли гаражи-ракушки — легкие сборные конструкции, куда плотно и тесно, но входила машина. Собственников обязали оперативно их убрать, так что многие вывезли микро-гаражи на дачу или просто сдали в пункт приемки вторсырья. И казалось, что история этого автофеномена в мегаполисе подошла к концу, но все случилось совсем иначе.

Еще с детства, со школьной парты, нас учат: история циклична, а изобретать велосипед необходимости нет никакой. Изобретены уже все «велосипеды», так что используйте готовые решения. Очередное подтверждение этой истины — внезапное воскрешение гаража-ракушки, который сейчас переживает второе рождение.

Вместо привычных крытых паркингов, многие вынуждены были купить так называемые парковочные места: просто кусок асфальта с нанесенной на него разметкой, часто — под открытым небом, но, тем не менее, закрепленный за конкретным человеком. Мол, в любую погоду и час можно поставить машину, не разыскивая себе уголок, чтобы прижаться.

Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

У такой схемы есть два конкретных недостатка: первый — в зыбкости. Объяснить некоторым людям, что парковочное место продано и закреплено — практически невозможно. Им надо «всего на пять минут», «что такого», «ребенок плакал», «хотел в туалет» и прочие тезисы, которые, увы, сильнее закрепленного законом права. Не верите — спросите у жителей новых микрорайонов.

Второй пункт — открытость парковочного места не только для осадков и солнца, но и для «заинтересованных взглядов». Поверьте, звонки страждущих приобрести машину, которые незаконными методами узнают телефон собственника и начинают его «бомбить» своими предложениями, если автомобиль сутки и более постоял без движения, нравятся далеко не всем. И тут появился ответ и на первый, и на второй вопрос: компактная, легкая, оперативно устанавливаемая и простая в использовании конструкция — «ракушка». Вернее, «ракушка 2.0».

Конструкция понятна и разъяснения не требует: все тот же «колпак» с откидным «забралом», которое заменяет ворота. Поднял, машину загнал, вышел, закрыл. Только вот материалы — другие: вместо железа — тонкие трубки, зачастую пластиковые, и ткань, что автоматически снимает все вопросы от градоуправления: де-юре это чехол, а не гараж.

А чехлами у нас пользоваться можно, никаких запретов по установке и хранению в них машин нет. Да, не столь надежно, как из металла, и далеко не так долговечно, но есть и обратная сторона — цена. Такая «матерчатая ракушка» стоит от 50 000 рублей и запросто прослужит несколько лет, после чего ее можно спокойно выкинуть и купить новую. Какие времена — такие и нравы. И цены.