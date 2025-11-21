Москвичам сообщили о проведении федерального Авто Саммита

Российский автомобильный рынок переживает этап глубоких изменений: растут продажи машин из новых источников, усиливается роль онлайн-каналов и цифровых сервисов. На фоне трансформации отрасли в Москве в Авито Авто сообщили о проведении в конце ноября федерального автомобильного саммита для участников индустрии и представителей регулирующих органов.

Эксперты обсудят, как будет развиваться рынок до 2028 года: от оптимизации дилерского бизнеса и изменения каналов продаж до внедрения технологий ИИ и корректировки госполитики. Предусматривается и панельная дискуссия о будущем офлайн- и онлайн-моделей автобизнеса, анализ финансовых инструментов и цифровых решений, а также отдельная сессия, посвященная мерам поддержки дилеров.

Среди спикеров заявлены руководители и представители различных компаний отрасли, например, FRANK AUTO, DELIVERY CAR, АЗМ (ex Mercedes-Benz Manufacturing) и другие.

— Цель мероприятия — обеспечить открытый диалог между ключевыми игроками рынка, который позволит совместно найти инструменты для адаптации и роста автобизнеса в текущих реалиях. Новый формат мероприятия дает возможность рассматривать рынок в глобальном контексте — с учетом международных трендов и инновационных практик.

Это мероприятие является важной частью нашей работы по поддержке профессионального сообщества и развитию автомобильной отрасли, — отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.