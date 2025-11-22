АВТОВАЗ объявил цену посвежевшей LADA Niva Travel, «Автотор» опроверг слухи о прекращении производства машин Kaiyi, Voyah презентовала в России новейший кроссовер Taishan, Changan открыл предпродажи паркетника CS75 Plus с полным приводом, а Jetour подтвердил, что в следующем году к нам приедет рамный внедорожник G700. Эти и другие новости уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

Продажи обновленной Niva Travel еще не начались, но АВТОВАЗ уже раскрыл некоторые подробности о комплектациях и базовую стоимость модели. Так, за внедорожник попросят минимум 1 400 000 рублей. Правда, пока не совсем понятно: это цена с учетом скидок или без таковых.

Перемещаемся из Тольятти в Калининград. На этой неделе прошла новость о том, что «Автотор» завершил производство машин Kaiyi. Якобы марка все-таки покидает Россию, а освободившиеся мощности займут электрокары «АмберАвто». Но нет: представители завода поспешили слухи опровергнуть и заявили, что контрактные обязательства соблюдаются, гарантийные — тоже. Так что клиентам переживать не о чем.

Теперь — к автопремьерам. В России состоялась презентация новейшего кроссовера Voyah Taishan, который станет самой крупной моделью в линейке. «Тайшан» — это шестиместный гибрид с парой электромоторов, суммарная мощность установки — 520 л.с. Запас хода — 1400 км, быстрая зарядка аккумулятора с 20 до 80% занимает всего 12 минут.

Тех же, кому ближе массовый сегмент, возможно, порадует новость, что Changan открыл прием предзаказов на новый CS75 Plus c полным приводом. Впрочем, модель получила не только его, а еще ряд дополнительных опций. К тому же она изменилась внешне и чуть увеличилась в габаритах — стала длиннее и шире.

Кроме того, в обозримом будущем в России должен официально дебютировать Lixiang. На этой неделе стало известно, что бренд наконец-таки получил необходимые Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и теперь может выйти из «серой» зоны. Документы оформили на три гибридных кроссовера: L6, L7 и L9.

В следующем же году к нам пожалует рамный внедорожник G700 от уже довольно популярного в России бренда Jetour. Об этом сообщили представители российского офиса. «Семисотка» — первая модель нового G-семейства. Оно позиционируется как премиум-класс и, очевидно, попытается навязать конкуренцию марке Tank.

Еще в 2026-м ждем сразу два суббренда от GAC — Aion и Hyptec. Как передает наш корреспондент, который сейчас находится с маркой GAC в Китае, дебютируют они с чисто электрическими кроссоверами. Один сопоставим по габаритам с Toyota RAV4, его мощность — до 220 л.с. Второй близок по размерам к последнему BMW X5, и установка у него «пободрее» — до 340 сил.

А напоследок новость о том, что эксперты подсчитали, на сколько в нашей стране подорожали автомобили за последние пять лет. Так, новые машины прибавили в стоимости 90%, подержанные — 105%...

А подробнее о главных автособытиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.