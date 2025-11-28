Китайцы готовы разобраться в инциденте с оторвавшимся на ходу движком SWM G01

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», очередной скандал случился с очередной китайской маркой. У кроссовера SWM G01 2023 года выпуска прямо во время движения оторвался двигатель. Владелец машины обвинил в инциденте производителя, заявив, что, мол, в случившемся виноваты крепежные болты, изготовленные из излишне мягкого металла и не выдерживающие постоянных нагрузок и вибрации. Любопытно, что российский офис бренда практически моментально прокомментировал ситуацию.

Правда, из объяснений, данных китайскими товарищами нашим коллегам из «Российской газеты», сделать какие-то однозначные выводы о том, что привело к ЧП, невозможно. Впрочем, судите сами, мы решили привести ответ полностью.

— Нам известна данная ситуация исключительно из сообщений СМИ, — заявляет производитель. — На текущий момент к официальным дилерам марки SWM не поступало обращений от владельца данного транспортного средства. К сожалению, мы не можем дать оценку причинам неисправности, основываясь лишь на визуальной информации без проведения полноценной технической экспертизы официальным сервисом.

Для формирования объективного заключения требуется проведение детальной диагностики автомобиля в условиях авторизованного сервисного центра; установление всех условий эксплуатации и обслуживания транспортного средства; определение полного характера повреждений и событий, которые к ним привели.

Мы призываем владельца автомобиля обратиться в официальную дилерскую сеть для организации всесторонней проверки и установления всех обстоятельств произошедшего. Бренд SWM всегда открыт для диалога и стремится к оперативному разрешению любых вопросов, связанных с нашими автомобилями. На данный момент имеем порядка 40 дилерских центров, которые готовы оказать всестороннюю сервисную поддержку, — заключают представители компании...

Что ж, оперативность «поднебесного» автостроителя и его желание самому разобраться в случившимся, вызывает уважение. И, конечно, довольно странно, что владелец машины в первую очередь поделился своей бедой с прессой, а не с производителем.

С другой стороны, слабо верится, что он эксплуатировал транспортное средство таким образом, что мог довести его до «выкидыша» силового агрегата. Хотя, конечно, в России случается всякое. Что ж, будем следить за развитием событий...