Верните «крутилки»: европейские бренды отказываются от сенсорных клавиш в авто

Гигантские сенсорные экраны, через которые реализовано управление чуть ли ни всеми функциями машины, внезапно стали камнем преткновения: пользователи не хотят ими пользоваться, требуя вернуть классические аналоговые клавиши. Европейский автопром уже крепко споткнулся о свое стремление к высоким технологиям и первым сдал назад: Audi возвращает кнопки. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Огромный экран мультимедийной системы, в который «зашито» множество самых разных возможностей, до сих пор считается неким признаком роскоши: отечественные автомобилисты готовы даже вырезать кусок центральной консоли, лишится дефлекторов обдува и получить ворох головной боли от электроники, лишь бы интегрировать «телевизор». «Гонка за сенсором» началась еще в середине десятых, а к двадцатым переросла в некий кич: в след за мультимедиа, производители — особенно «поднебесные» — начали переводить «на сенсор» вообще все. Даже клавиши на руле!

Удобно ли пользоваться такими органами управления в движении? Конечно, нет! Обычную и привычную кнопку можно жать буквально не глядя, получая понятную и привычную реакцию, а вот «выкопать» нужное на огромном дисплее получится лишь полностью отвлекаясь от движения. А теперь представим, что эффект зависит еще и от силы нажатия, а также точки прикосновения пальца и моторики. Активация нужной функции «в моменте» становится исключительным, а не нормальным развитием событий.

Естественно, в таком случае и ДТП себя ждать не заставит: водитель смотрит не на дорогу, а на кнопки с экранами. Однако мода есть мода, и львиная доля автостроителей всунула экраны и прочие электронные «приблуды» повсеместно, тем самым демонстрируя всему подлунному миру свою технологичность. Вышло посредственно. А возмущение водителей прозвучало столь громко, что клавиши, склонив голову, пришлось возвращать.

Фото: Guido Kirchner/globallookpress.com

В частности, Audi уже установила на место обычные физические клавиши, а также полностью переработала интерфейс на пяти моделях. Причина — острая критика, которой бренд подвергся со стороны пользователей. Уже в декабре этого года можно будет заказать автомобили, оснащенные человеческими кнопками, заменившими сенсор. Не будет пророчеством уже сейчас сказать, что по пути премиального бренда пойдут не только его конкуренты, но и другие представители отрасли: мода — модой, а управлять машиной хочется удобно и безопасно.

Изменение тренда с однозначно коснется и других производителей из всех стран; достаточно сказать, что уже с 2026 года кардинально изменятся правила проверки транспортных средств на безопасность EurоNCAP. Автомобили начнут терять очки за неудобное и неправильное размещение, а также за сложность использования основных органов управления (в том числе и за отсутствие физических кнопок для часто используемых функций).

Иными словами, очень скоро мы увидим и китайские ТС, которые в качестве конкурентного преимущества будут декларировать те самые привычные «крутилки», рычажки, регуляторы и клавиши, а не многочисленные экраны. Последние же останутся лишь на старых моделях, а также в бюджетных сегментах: сенсор в изготовлении и установке дешевле обычной кнопки. История циклична, однако скорость смены циклов уже начинает пугать: тачскринам потребовалось для похода «на пенсию» лет 10, а вот электромобили «справились» за пятилетку.