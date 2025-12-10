Кто виноват: массовое расширение зон платных парковок спровоцировали сами автовладельцы

Тотальное расширение зоны платных парковок в жилых районах городов — практика, которую власти волевым усилием навязывают обычным горожанам, вынуждая раскошеливаться за банальную стоянку автомобилей во дворах — давно стало больной проблемой для миллионов моторизованных россиян. Портал «АвтоВзгляд» продолжает отслеживать развитие ситуации с разрастанием «платок» в жилых массивах Первопрестольной.

Опыт активистов отдельно взятых локаций говорит о том, что с «платниками» можно успешно бороться

Так, в марте 2025-го года портал «АвтоВзгляд» рассказал о намерении столичных начальничков в разы сократить число парковочных мест вокруг шести домов района «Ново-Переделкино». Новация предполагалась как часть общего облагораживания территории, однако не вызвала энтузиазма у жителей. Которые в кое-то веки не стали сидеть сложа руки.

Встречи с районными чиновниками, письменные обращения и жалобы, освещение ситуации в СМИ и активное «обивание порогов» представителями инициативной группы помогли отстоять законные интересы простых автовладельцев. По крайней мере, пока. Утверждать, что угроза устранена окончательно и бесповоротно, преждевременно. Но как вообще обстоит сейчас дело с расширением платного парковочного пространства, если рассматривать ситуацию на других примерах?

Тенденция, надо признать, весьма тревожная. Если говорить про Москву, то во дворах многих домов, построенных в рамках программы реновации, уже развешены знаки, запрещающие стоянку транспортных средств. Парковочных мест априори нет и во многих коммерческих новостройках. При этом парковочные места на всех улицах вокруг и в первом, и во втором случаях, даже если говорить о локациях вблизи МКАД, разумеется, платные.

Свежий пример — ситуация, возникшая еще в одном столичном районе — Солнцево. Жители домов №1, 3, 5 и 7 по ул. Производственная недавно обнаружили, что в их дворах появились завернутые пока в черную пленку таблички, которые, по имеющимся сведениям, сулят после «расчехления» запрет на парковку личного транспорта.

Фото Petrov Sergey/globallookpress.com

То есть в данном случае проблема не была купирована на более раннем этапе. Однако на днях «солнцевские» устроили собрание, в ходе которого записали видеообращение к ответственным чиновникам с требованием демонтировать установленные знаки.

Привлекли прессу, обратились за помощью к одному из депутатов Госдумы. Возможно, эти действия помогут им добиться успеха. А пока в тех московских дворах, где новые ограничения уже вступили в силу, активно работают эвакуаторы.

Причем платного паркинга в столице в уходящем году стало гораздо больше: город накрыли три волны расширения этой зоны — 20 июня, 15 августа и 3 октября, затронув проезды между корпусами новых жилых комплексов. «Инновационный динамический тариф» заработал в десятках районов, чтобы, как утверждает Дептранс Москвы, «еще больше москвичей получили приоритетную парковку возле дома».

Подразумевая под этим, что буквально каждый собственник квартиры (а также наниматель по договорам соцнайма и служебного найма) может купить за 3000 рублей специальное резидентное разрешение, позволяющее ему целый год парковать свое авто. Все остальные в зависимости от адреса парковки должны выкладывать от 40 до 80 руб. в час, если речь идет о спальных районах.

Вот только у огромного числа горожан такая «забота» об их удобствах отчего-то не вызывает радости и понимания. И в этом смысле показателен пример все того же Ново-Переделкино, где установка запрещающих знаков вокруг шести домов, по замыслу местных чиновников, должна была сопровождаться сокращением в несколько раз общего числа парковочных мест. Найти ответ на вопрос, для чего резко сокращать общее парковочное пространство под открытым небом, несложно, зная стоимость машино-места в стационарных паркингах. Если вкратце, то роскошь обладания им сопоставима с ценой новой легковушки.

Фото Alexander Legky/globallookpress.com

В итоге кампания по «насаждению» запрещающих стоянку знаков там, где еще вчера были бесплатные парковочные места, загоняет в тупик всех московских автовладельцев. Даже если ты резидент, но тебе не хватило места у подъезда — езжай в соседний двор, перед которым, впрочем, вполне могут стоять шлагбаумы. Тоже все занято? Милости просим приобрести собственное машино-место, или вовсе продать свои «колеса». Иначе — эвакуатор.

С другой стороны, если те же столичные автовладельцы массово не протестуют против парковочной политики команды нынешнего мэра города: не пишут петиции, если не считать частные случаи в отдельно взятых локациях; не устраивают митинги, получить разрешение на проведение которых сложно, но вполне реально, значит их все устраивает. Что и дает градоначальству полное моральное право гнуть свою линию по полному искоренению бесплатного парковочного пространства в пределах МКАД.