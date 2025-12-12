Таксистам запретят парковаться во дворах, многодетным дадут льготы на топливо, а фанатам LADA предложат Vesta Sport: итоги недели

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов анонсировал LADA Vesta Sport, Changan открыл в России продажи нового CS75 Plus с полным приводом, GAC приступил к сертификации «бюджетного» кроссовера Hyptec HT, депутаты предложили запретить таксистам длительную стоянку во дворах, а вице-премьер Александр Новак поручил проработать вопрос введения льготных топливных карт для многодетных. Эти и другие новости уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

В среду на АВТОВАЗе состоялась профсоюзная конференция, в рамках которой президент компании Максим Соколов сделал заявление о LADA Vesta Sport — объявил, что серийное производство «заряженного» флагмана возобновят в следующем году. А обычная «Веста» в 2026-м вернет себе климат-контроль.

Не обошлось на этой неделе и без автопремьер — в российскую продажу поступил Changan CS75 Plus нового поколения. Кроссовер «переехал» на другую платформу, изменился внешне, увеличился в габаритах, обзавелся модернизированным двигателем и дополнительными опциями. Но главное, что он получил полный привод, которого так не хватало предшественнику.

Готовит новенький кроссовер для России и китайский GAC — речь о модели Hyptec HT. Выяснилось, что производитель уже приступил к процессу сертификации — рыночный дебют паркетника состоится в следующем году. Впрочем, о марке GAC на этой неделе говорили не только из-за «Хайптэка». Активно обсуждалась и другая тема — о том, что GAC и Geely в следующем году покинут Россию.

Разбавим китайскую тему японской новинкой — российский дистрибьютор Honda дал старт продажам посвежевшего кроссовера Vezel. Он изменился внешне, обзавелся новыми опциями. Под капотом — атмосферник на 124 силы, в трансмиссии — вариатор. Комплектаций предлагают три и за самую доступную просят 2,8 миллиона.

Ну а теперь — к новостям законодательства. Во-первых, на этой неделе Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о продлении действия механизма параллельного импорта на 2026 год. Во-вторых, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и еще пара депутатов подготовили проект, который на федеральном уровне запретит водителям такси парковаться в жилых зонах. И, наконец, в-третьих, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и профильным компаниям проработать вопрос введения льготных топливных карт для многодетных семей.

А подробнее о самых главных автособытиях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.