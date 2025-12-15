Не пропустить удар: глобальный кризис окончательно утопит автопром и авторынок России

Серьезные вызовы, стоящие перед российским авторынком — одна из ключевых тем, которые с каждым годом все сильнее тревожат потребительскую аудиторию. Конкретные проблемы хорошо известны и регулярно освещаются отраслевым сообществом. Это и общее сокращение предложения качественных машин, и их длительное — на протяжении нескольких лет — удорожание темпами, в два с лишним раза опережающими инфляцию, и запредельная стоимость кредитов. А в результате — резкое снижение доступности для большинства граждан страны практически любых транспортных. При этом впереди нас, по мнению ряда экспертов, ждет глобальный экономический кризис. Как он повлияет в том числе и на отечественную автоотрасль, порталу «АвтоВзгляд» рассказал специалист.

О симптомах грядущего коллапса мировой финансовой системы, который, если все же и впрямь случится, не обойдет стороной и Россию, несмотря ни на какие ритуальные попытки записать ее в «тихие гавани», заявил на днях известный экономист Михаил Хазин. По его мнению, выглядящее для многих как малосущественное изменение монетарной политики в Японии будет иметь серьезные последствия, далеко выходящие за границы этой страны.

Оно, по мнению аналитика, чревато запуском процесса, разрушительного для мирового финансового сектора (который поглощает 70% всей генерируемой на планете прибыли), поскольку знаменует окончание эры дешевых денег. Впрочем, в мае г-н Хазин уже предрекал мощные потрясения в глобальной финансовой системе, которые, по его ожиданиям, должны были состояться в сентябре. Но, как известно, обвал, подобный тому, что произошел в 2008-2009 годах, все же не наступил. Стало быть, не стоит воспринимать эти прогнозы всерьез?

— Не совсем так, — возражает экономист Олег Сухарев. — Хотя, конечно, строить подобные прогнозы — дело всегда неблагодарное. Как показывает историческая практика, масштабные обвалы финансовой системы обычно застают врасплох большинство игроков и аналитиков. Например, в 1929 году, буквально за пару недель до Великой депрессии, аналитики двух авторитетнейших университетов — Йельского и Гарвардского — уверяли общественность в абсолютной незыблемости рынков. Итог известен всем.

Но дело в том, что сегодня риск масштабного обвала действительно очень велик. Общий мировой долг оценивается, по самым скромным оценкам, в 150 трлн долларов. А это сопоставимо с глобальным ВВП (есть мнение, что превышает его). Если также помнить, что стоимость совокупного акционерного капитала на фондовых рынках давно оторвана от реальной базы, мы получаем нагромождение обладающих свойством самораскручивания «пузырей», способных лопнуть в любой момент и чреватых всеобщим финансовым взрывом. Так что угроза нового обвала спекулятивного глобального рынка велика, как никогда, указывает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото Thomas Trutschel/globallookpress.com

— И в этом смысле России тоже есть о чем беспокоиться, — замечает специалист. — Недавнее решение Центробанка отменить ограничения на вывод капитала из страны создает дополнительные угрозы для финансовой стабильности, которые при общемировом обвале вполне могут привести к новым инфляционным скачкам. И если подобное случится, то и всей экономике России, и отечественному авторынку, в частности, не поздоровится.

Резкое удорожание ТС и отсутствие доступных для большинства потребителей кредитов уже стали настоящим бичом. Обвал рубля по отношению к доллару, подобный тем, которые произошли в 2008-2009 годах, а потом — еще и в конце 2014-го, рискует нанести такой удар, от которого и без того стагнирующая отрасль будет отходить не пять лет, как этого сейчас ожидают некоторые эксперты, а гораздо дольше.

Поэтому будем надеяться, что у ответственных правительственных мужей есть план действий на случай «плохого сценария» в мировой экономике. Ведь от эффективности таких шагов будет зависеть и состояние всей российской экономики, и шансы на выживание «дышащего на ладан» автомобильного сегмента...