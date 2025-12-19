«Москвич» поставил на конвейер два новых кроссовера, возрожденная «Волга» сертифицировала свои первые модели, АВТОВАЗ запустил отзывную кампанию для LADA Granta и представил «Весту» следующего модельного года, а китайцы анонсировали ряд новинок, запланированных на 2026-й. Эти и другие новости уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Казалось бы, две недели до Нового года, а инфополе бурлит! Сколько шума наделала одна только новость о начале производства кроссоверов «Москвич М70» и «М90». Это стало неожиданностью, поскольку парочку из М-линейки ждали только в следующем году. Но, очевидно, в 2026-м ее рыночный дебют и состоится: смеем предположить, что сейчас паркетники выпускают в тестовом режиме.

Тем временем другой российский автозавод — тот, что располагается в Нижнем Новгороде — завершил сертификацию двух первых моделей возрожденного бренда Volga. Речь о кроссовере К50 и седане С50, которые представляют собой Geely Monjaro и Preface с иными шильдиками.

Перемещаемся в Тольятти — АВТОВАЗ открыл продажи LADA Vesta 2026 модельного года. Флагман получил бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя и обновленную мультимедиа. А еще волжский автогигант отозвал 33 тысячи машин семейства «Гранта». Проблема — в карданном шарнире рулевого вала.

О российских производителях на этом, в общем-то, все — переходим к китайцам. На этой неделе в нашей стране сертифицировали рамный внедорожник BAW 212. Документы оформлены на специальную версию, созданную с учетом особенностей наших дорог и климата. Несколько новинок готовят для России и не шибко известные бренды SWM и VGV. Хотя вряд ли им уже что-то поможет...

Ну и напоследок немного социалки. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении штрафа за перевозку детей без специальных кресел и устройств. Для обычных водителей он составит не 3 тысячи рублей, а пять. Для должностных лиц — 50 тысяч, для юридических — 200 тысяч.

Другой же законопроект, связанный с корректировками ПДД, пока только в работе. В нем речь пойдет главным образом об изменениях, которые закрепят приоритет электронных дорожных знаков над обычными. Кроме того, законопроект может установить минимальную допустимую дистанцию на трассах между большегрузами.

А подробнее о главных событиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.