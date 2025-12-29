От печали до радости: подводим автомобильные итоги-2025

Каким был 2025 год для российского авторынка и автопрома? Кто из новых китайских брендов сумел закрепиться, а чьи перспективы под большим вопросом? Почему один отечественный автостроитель жалуется на демпинг, а другой неожиданно сменил «поднебесного» партнера? И какие новинки ждут нас в 2026-м? Ответы на все вопросы — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

Нельзя сказать, что в 2025-м в автосфере России произошли тектонические сдвиги, но, тем не менее, без новых лиц и неожиданных поворотов не обошлось. И чтобы было проще во всем разобраться, обозреватели портала «АвтоВзгляд» собрали все самые значимые для отрасли события в одном получасовом видеоролике.

Мы детально разобрали автопремьеры, которые действительно стоят внимания — от электрической марки Avatr до возвращения SsangYong под новым именем KGM. Отдельно поговорили о запусках на бывших заводах иностранных компаний — что производят там сегодня и какие слухи ходят вокруг этих площадок.

Законодательные изменения тоже не остались в стороне. Как новые штрафы бьют по карманам водителей и что происходит с системой ОСАГО? Что означает отмена льгот по утильсбору и о чем важно помнить, регистрируя автомобиль в ГАИ? Кроме того, мы поделились любопытной статистикой — рассказали, насколько упали продажи, как изменились цены на топливо, запчасти и непосредственно машины.

Наконец, заглянули в 2026 год. Какие модели уже точно выйдут на наш рынок, а какие пока остаются под вопросом? Почему эксперты предрекают дальнейший рост цен и о каких грядущих нововведениях, вроде платных зон в столице, стоит знать каждому автомобилисту?

Смотрите наш большой итоговый обзор (он находится здесь), чтобы быть в курсе главных трендов уходящего года и подготовиться к следующему.

И, конечно, с наступающим!