Российские власти планируют ввести отсрочку на оплату парковки и освободить от таких расходов многодетных по всей стране; аналитики рассказывают, насколько подорожали автомобили в 2025-м и чего ждать в 2026-м; китайские автопроизводители сокращают в России свои модельные линейки, а продавцы электромобилей — тревожатся о существенном снижении покупательской активности. Главные новости уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».

Еще в декабре депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились в Минтранс с просьбой предоставить водителям возможность рассчитываться за стоянку в течение пяти суток после завершения сессии. И вот сейчас они получили от ведомства ответ: подготовка проекта федерального закона, который введет механизм постоплаты, уже началась.

И еще одна «парковочная» новость — в Госдуму внесли законопроект о бесплатной стоянке для многодетных родителей по всей России. Сейчас, напомним, такие льготы действуют только в Москве и Санкт-Петербурге.

А теперь — к любопытной статистике. Подержанные автомобили по итогам минувшего года стали доступнее — на целых 5,5%, подсчитали эксперты. Средняя стоимость «бэушки» в возрасте до 15 лет достигла 1,9 млн рублей, что на 150 тысяч меньше, чем в 2024-м. Таким образом прайс опустился до уровня 2023 года, отмечают аналитики.

Что же касается новых машин, то по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», их средняя цена по итогам года достигла 3,5 млн рублей. Это на 6% больше, чем в 2024-м, и аж на 21% больше, чем в 2023-м. Продолжат свеженькие легковушки дорожать и в 2026-м. Все те же дилеры говорят, что цены к концу года поднимутся еще на 10%.

Ну, кстати, цены на новые машины уже пошли в рост. С начала года прошло всего три недели, а свои прайс-листы успели переписать почти все бренды, официально представленные на российском авторынке. Речь идет как о массовых марках, в том числе отечественных, так и о премиальных. В среднем прайсы увеличились на 2,2%, хотя иные автопроизводители накинули на некоторые модели сразу 10-12%.

Сразу на 30% по итогам 2025 года в России рухнули продажи новых электромобилей. Это при том что в целом рынок сократился на 16%. Если в 2024-м наши сограждане купили почти 18 тысяч «батарейных» машин, то в 2025-м — всего 12,5 тысяч. Наибольшим спросом пользвались «электрички» от Zeekr, на втором и третьем местах — отечественные Evolute и «АмберАвто».

Похоже, все идет к тому, что автопроизводители начнут выводить свои электрические модели с российского рынка. Но пока они убирают другие автомобили. Так, с начала года с нашей страной попрощались сразу четыре китайских кроссовера: Chery Tiggo 4 Pro в специальной версии, приуроченной к 18 годам присутствия бренда в России, BAIC X35 и X7, а также Bestune Т77.

Кстати, о Bestune. Паркетник Т77 в этом году должен к нам вернуться — только в обновленной версии. В обновленной и локализованной! На этой неделе представители российского офиса FAW сообщили, что до конца 2026-го поставят на отечественный конвейер три модели: лифтбэк Bestune B70, кроссовер T90 и уже упомянутый Т77.

А более подробно о главных автособытиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.