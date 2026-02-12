409

Чужие деньги: всех россиян заставят платить за ненужные им ЭЗС для «электричек»

Чиновники тратят миллиарды рублей на тупиковую ветвь развития автопрома

Кому там нужны деньги? Минпромторг РФ объявил отбор претендентов на получение субсидий, призванных компенсировать часть расходов по приобретению электрозарядных станций и подсоединению их к сетям. Что ж, это уже не первое действо на ниве автомобилизма, удивительная своевременность какового вводит портал «АвтоВзгляд» в недоумение.

Автор
Ефим Розкин

Изображение Чужие деньги: всех россиян заставят платить за ненужные им ЭЗС для «электричек»

Бюрократы свой хлеб едят не зря. Если кому и придет в голову усомниться в актуальности предпринятой Минпромторгом РФ акции, то сокрушительный ответ скептику будет дан незамедлительно. Ведь все делается в полном соответствии и в рамках национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Ну какая мобильность может быть без электротранспорта?

БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ МИНПРОМТОРГА

Чем конкретно желает порадовать Минпромторг немногочисленных энтузиастов, возжелавших поучаствовать в создании инфраструктуры для электрокаров? Да вот чем. Чиновники обещают компенсировать до 60% затрат на приобретение зарядных станций постоянного тока мощностью от 149 кВт и на их технологическое присоединение к электрическим сетям.

И то сказать, с указанной инфраструктурой у нас в стране дело — полный швах. Еще в немногочисленных мегаполисах-миллионниках владельцы электромобилей худо-бедно могут позволить себе внуригородские и областные покатушки. Но и для них дальние путешествия выливаются в суровую борьбу с обстоятельствами и требуют кропотливого планирования. Что касается провинции, то там подобное бесшабашное поведение практически невозможно из-за отсутствия жизнеспособной сети зарядных станций.

А тут еще и падение интереса покупателей к электромобилям (по нашим дорогам ездят аж, страшно сказать, около 140 000 «электричек» и подключаемых гибридов), путеводным звездам безглютеновой — ой, виноват, низкоуглеродной — экономики. Функционеры Минпромторга решили, что «единым махом семерых побивахом» — это как раз про них, и в спешном порядке отправились на поиски инвесторов, невзирая на общую экономическую и политическую ситуацию как в стране, так и вокруг нее. Они объявили о субсидиях на строительство и ввод в эксплуатацию ЭЗС: до 2027-го на это планируется выделить почти 5,7 млрд рублей!

Чтобы получить благословение министерства, инвестор обязан не только предоставить документы, подтверждающие понесенные им затраты, но также устанавливающие гарантийные обязательства по сервисному обслуживанию объекта. В течение гарантийных пяти лет чиновники имеют право на проведение внеплановых проверок. И буде что-то им не понравится, инвестору придется вернуть сумму выданной субсидии и дополнительно к ней — 10% в качестве штрафа. Рассусоливать времени нет — прием заявок заканчивается через неделю, 20 февраля.

НА ЧУЖОМ ГОРБУ В РАЙ

С одной стороны, возразить тут вроде бы нечему. Минпромторг пытается с помощью доступных ему государственных механизмов решить проблему. Вот прогрессивный РБК жалуется на неравномерность распределения станций по территории России. Вроде бы, на одну ЭЗС в стране приходится около 12 автомобилей на батарейках и 15 гибридов, и эта цифра вполне соответствует международным нормам. Однако львиная доля их локализуется вокруг Москвы, Питера и на теплом Юге. В регионах же водители жалуются на дефицит зарядок.

Казалось бы, вот поле непаханое для частных инвестиций. Но вкладывать деньги в сомнительные предприятия, связанные с электромобилизацией всей страны, частные инвесторы не торопятся.

Вот если государство подкинет денег, то другой вопрос. И поскольку деятели Минпромторга твердо уверены в том, что электротранспорт — неизбежное будущее человечества, то они готовы вкладывать любые деньги в его развитие. Беда лишь в том, что поддерживать нерентабельную и неконкурентоспособную отрасль чиновники как всегда собираются за наш с вами счет. Как говорится, на чужом горбу в рай въехать.

Ведь министерство — это не промышленное предприятие, не банк и не торговая сеть, а бюджетная структура. Все субсидии, раздаваемые щедрой рукой, в конечном счете пойдут из кармана налогоплательщиков — причем, не только электролюбов, но и противников этого вида транспорта. И даже людей, никогда в жизни не имевших автомобиля и не стремящихся его приобрести.

