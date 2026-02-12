Чужие деньги: всех россиян заставят платить за ненужные им ЭЗС для «электричек»

Кому там нужны деньги? Минпромторг РФ объявил отбор претендентов на получение субсидий, призванных компенсировать часть расходов по приобретению электрозарядных станций и подсоединению их к сетям. Что ж, это уже не первое действо на ниве автомобилизма, удивительная своевременность какового вводит портал «АвтоВзгляд» в недоумение.

Бюрократы свой хлеб едят не зря. Если кому и придет в голову усомниться в актуальности предпринятой Минпромторгом РФ акции, то сокрушительный ответ скептику будет дан незамедлительно. Ведь все делается в полном соответствии и в рамках национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Ну какая мобильность может быть без электротранспорта?

БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ МИНПРОМТОРГА

Чем конкретно желает порадовать Минпромторг немногочисленных энтузиастов, возжелавших поучаствовать в создании инфраструктуры для электрокаров? Да вот чем. Чиновники обещают компенсировать до 60% затрат на приобретение зарядных станций постоянного тока мощностью от 149 кВт и на их технологическое присоединение к электрическим сетям.

И то сказать, с указанной инфраструктурой у нас в стране дело — полный швах. Еще в немногочисленных мегаполисах-миллионниках владельцы электромобилей худо-бедно могут позволить себе внуригородские и областные покатушки. Но и для них дальние путешествия выливаются в суровую борьбу с обстоятельствами и требуют кропотливого планирования. Что касается провинции, то там подобное бесшабашное поведение практически невозможно из-за отсутствия жизнеспособной сети зарядных станций.

А тут еще и падение интереса покупателей к электромобилям (по нашим дорогам ездят аж, страшно сказать, около 140 000 «электричек» и подключаемых гибридов), путеводным звездам безглютеновой — ой, виноват, низкоуглеродной — экономики. Функционеры Минпромторга решили, что «единым махом семерых побивахом» — это как раз про них, и в спешном порядке отправились на поиски инвесторов, невзирая на общую экономическую и политическую ситуацию как в стране, так и вокруг нее. Они объявили о субсидиях на строительство и ввод в эксплуатацию ЭЗС: до 2027-го на это планируется выделить почти 5,7 млрд рублей!

Чтобы получить благословение министерства, инвестор обязан не только предоставить документы, подтверждающие понесенные им затраты, но также устанавливающие гарантийные обязательства по сервисному обслуживанию объекта. В течение гарантийных пяти лет чиновники имеют право на проведение внеплановых проверок. И буде что-то им не понравится, инвестору придется вернуть сумму выданной субсидии и дополнительно к ней — 10% в качестве штрафа. Рассусоливать времени нет — прием заявок заканчивается через неделю, 20 февраля.

НА ЧУЖОМ ГОРБУ В РАЙ

С одной стороны, возразить тут вроде бы нечему. Минпромторг пытается с помощью доступных ему государственных механизмов решить проблему. Вот прогрессивный РБК жалуется на неравномерность распределения станций по территории России. Вроде бы, на одну ЭЗС в стране приходится около 12 автомобилей на батарейках и 15 гибридов, и эта цифра вполне соответствует международным нормам. Однако львиная доля их локализуется вокруг Москвы, Питера и на теплом Юге. В регионах же водители жалуются на дефицит зарядок.

Казалось бы, вот поле непаханое для частных инвестиций. Но вкладывать деньги в сомнительные предприятия, связанные с электромобилизацией всей страны, частные инвесторы не торопятся.

Да нет, они могут узнавать, только они согласны узнавать ее вместе с пальтом.

Вот если государство подкинет денег, то другой вопрос. И поскольку деятели Минпромторга твердо уверены в том, что электротранспорт — неизбежное будущее человечества, то они готовы вкладывать любые деньги в его развитие. Беда лишь в том, что поддерживать нерентабельную и неконкурентоспособную отрасль чиновники как всегда собираются за наш с вами счет. Как говорится, на чужом горбу в рай въехать.

Ведь министерство — это не промышленное предприятие, не банк и не торговая сеть, а бюджетная структура. Все субсидии, раздаваемые щедрой рукой, в конечном счете пойдут из кармана налогоплательщиков — причем, не только электролюбов, но и противников этого вида транспорта. И даже людей, никогда в жизни не имевших автомобиля и не стремящихся его приобрести.