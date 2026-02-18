Слово и дело: за что ROX Motor хочет засудить «Национальный автомобильный союз»

Ужасная опасность нависла над «Национальным автомобильным союзом» (НАС). Китайская компания ROX Motor грозится подать на него в суд и вроде как даже готовит иск о защите деловой репутации. Портал «АвтоВзгляд» с удовольствием понаблюдал бы за битвой гигантов, но полагает, что до реальных разбирательств дело не дойдет.

Не успела компания ROX Motor открыть свой бизнес в России, как уже рассматривает возможность кое-кому вчинить иск по первое число. Ну а кое-кем в данном случае оказывается вице-президент НАС Антон Шапарин, заявивший на свою голову о вероятном уходе части китайских автопроизводителей с российского рынка. Ему вменяется в вину распространение недостоверной информации, которая может нанести ущерб деловой репутации бренда.

ПЕРЕСТАНЬТЕ БРЕНЧАТЬ!

Весь сыр-бор разгорелся из-за досужих размышлений злополучного вице-президента, которыми он поделился с телеграм-каналом Shot. Совершенно справедливо г-н Шапарин предположил, что автомобильные компании, продающие незначительное количество своих машин, находятся из-за этого в непростой экономической ситуации, а с введением новой схемы расчета утильсбора имеют ненулевой шанс оказаться вообще без штанов.

В связи с этим он сделал закономерный вывод, что в самое ближайшее время эти бренды могут уйти с российского рынка, так как работают в минус. В группу риска попали Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Oting, VGV и, собственно говоря, в том же списка оказался вышеупомянутый ROX.

— «Виктуар, вы хотите по-прежнему иметь кусок хлеба с маслом?» Я, естественно, ответил утвердительно. «Тогда перестаньте бренчать!» — гаркнул его превосходительство и отпустил меня мановением руки.

Стерпеть такой удар по чувству собственного достоинства ROX не пожелал и пригрозил судебным разбирательством.

Несомненно, представители НАС частенько радуют нас своими нетривиальными мыслями по поводу автомобильного рынка. Да, порой их заявления выглядят не слишком обоснованными. Однако попытки запретить людям думать и высказывать, в частности, свою точку зрения на возможное развитие событий, обоснованы еще меньше. Особенно если обнародованные прогнозы не противоречит логике.

СНАЧАЛА ЗАСЛУЖИТЬ, ПОТОМ ЗАЩИЩАТЬ

ROX Motor — компания молодая, основана лишь в 2021 году и мощно о себе пока не заявила. Для нее значимое событие- недавний сход с конвейера 10 000-й модели ROX 01, а для мирового авторынка — это даже не песчинка. В Россию марка пришла в феврале 2025 года с этим же гибридным кроссовером ROX-01, который планирует собирать крупноузловым методом на калининградском Автоторе.

Есть у компании планы по началу выпуска в первом квартале сего года и второй машины — Adamas. Впрочем, злые языки утверждают, что это всего-навсего обновленная ноль-первая. При этом российские продажи столь незначительны, что данные о них отыскать можно с большим трудом. Спасибо агентству «Автостат», которое сообщило, что с февраля по сентябрь включительно в нашей стране реализовано 144 автомобиля.

Для сравнения — верхние три строчки в рейтинге популярности китайских гибридных кроссоверов занимают Voyah Free, проданный в 2025 году тиражом 7,7 тыс. экземпляров, а также Lixiang L7 и L6 — приобретенные в количестве 6,3 тыс. и 4 тыс. штук соответственно. Оно и понятно: цена «Рокса» кусается. Поначалу автомобиль предлагалось купить за 9 169 000 рублей. Правда, сейчас аппетиты немного поубавились — начальную комплектацию Family Edition можно приобрести «всего» от 8 350 000 рублей.

Защита деловой репутации — это замечательно. Но для начала ее неплохо было бы заслужить. И укрепляется она вовсе не маркетинговыми скандалами на ровном месте. Качественная сборка автомобилей, высококлассное техническое обслуживание, бесперебойная поставка запчастей, забота об удобстве клиентов, выстраивание уважительных отношений с дилерами, взвешенная ценовая политика — вот чем поддерживается имидж бренда. Хотя со всем этим и у других китайских компаний не все ладно.