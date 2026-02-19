Россияне считают нейросети худшим советчиком по ремонту автомобилей

Наши автолюбители не доверяют нейросетям, лишь 1% опрошенных назвал их надежным источником советов по ремонту машины. Блогеры нынче тоже в пролете, их мнение учитывает лишь 2% респондентов.

Об этом говорят результаты совместного исследования сети автосервисов Fit Service и группы «Ренессанс страхование». Эксперты выяснили, что рекомендациями по поводу своих машин в целом интересовались 86% опрошенных. К интернету обратилась большая часть из них или 37%, еще 33% хотели услышать точку зрения родственников, четверть вовлекла в обсуждение коллег.

Советы по ремонту требовались 42% респондентов. В альтернативном мнении при выборе автосервиса нуждался каждый третий, еще 25% консультировались по запчастям. Столько же просили помощи при выборе подержанных машин, а 17% желали узнать об их модернизации. Лишь 10% просили советов, связанных с поиском новой легковушки.

Большинство участников опроса столкнулось с тем, что сторонняя помощь оказалась вредной для автомобиля, отметили авторы исследования.