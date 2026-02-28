АВТОВАЗ вернул на конвейер LADA Vesta Sport, представители возрожденной «Волги» подтвердили, что их автомобили будут работать в такси, гендиректор «Москвича» — что кроссоверы М-серии поступят в продажу совсем скоро. Тем временем холдинг «АГР» рассказал о производстве машин нового бренда Jeland, Haval открыл продажи посвежевшего H3, а GAC отправил в отставку GS3. Эти и другие новости уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

И начнем с самой свежей новости: пресс-служба АВТОВАЗа объявила, что в Тольятти стартовало производство долгожданной LADA Vesta Sport. «Заряженный» флагман получил мотор на 147 сил, шестиступенчатую «механику», перенастроенную подвеску, аэродинамический обвес и много других «гоночных» фишек.

Компания с незамысловатым названием «Производство легковых автомобилей» вовсю готовится к перезагрузке легендарного бренда «Волга». Подтверждено, что машины встанут на конвейер во втором квартале, а в продажу они поступят в третьем. Стартует «Волга» с тремя моделями: парой кроссоверов и седаном, которые позаимствовали у «Джили». И эти автомобили смогут работать в такси.

Что же касается другого возрожденного бренда — а именно «Москвича» — то он тоже готовится к важному запуску. Совсем скоро в продажу поступят два новых кроссовера: те, что построены на базе англо-китайских MG, а не JAC. И как сказала генеральный директор автозавода Елена Фролова, М70 и М90 дебютируют на российском рынке в начале марта.

А теперь — новость с производственных полей Санкт-Петербурга. Российский холдинг «АГР» совместно с китайской Defetoo вернул к жизни бывший завод General Motors, который простаивал аж 11 лет. Там наладят сборку кроссоверов новой марки Jeland — то есть переименованной Jaecoo.

Кстати, о «Джейку». Эта «дочка» Chery уже давно готовится к российскому запуску компактного кроссовера J5, который в итоге получил название J6. И вот на этой неделе дилеры раскрыли стоимость автомобиля. Тех же, кому больше нравится брутальный и внедорожный стиль, быть может, порадует новость, что в России начались продажи посвежевшего кроссовера Haval H3.

Тем временем другой представитель сегмента китайских компактных кроссоверов с Россией попрощался — речь о GAC GS3. Одна из самых яркий моделей в линейке этого бренда ушла, не продержавшись в нашей стране даже двух лет. В компании объяснили это нестабильностью рынка и сложной экономической ситуацией.

Ну а напоследок — кое-что приятное и действительно важное. В правительстве поддержали идею внедрения механизма постоплаты парковочных сессий. Соответствующий законопроект уже находится в работе, его должны внести на рассмотрение Госдумы до конца 2026 года.

