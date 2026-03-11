Время дожития: у россиян хватает денег на покупку только старых и очень старых авто

Отечественный автопарк стареет с каждым годом: средний возраст легковой машины в России перевалил за 15 лет. При этом никаких предпосылок для перелома печальной тенденции не просматривается. Две трети легковушек в стране старше десяти лет, а продажи новых машин, по прогнозам аналитиков, в 2026 году в лучшем случае покажут нулевую динамику. При таких темпах обновления парк будет дряхлеть и дальше, превращая российские дороги в аварийно-опасный музей автомобильной истории.

Статистика ГИБДД РФ на начало 2026 года складываются в безрадостную картину. Доля легковых машин возрастом от десяти лет и старше достигла 67,7 процента от всего зарегистрированного парка. Причем внутри этой категории ситуация выглядит еще тревожнее: автомобилей-«пятнадцатилеток» и старше насчитывается 23,74 миллиона единиц, тогда как машин в возрасте от десяти до пятнадцати лет — лишь 11,57 миллиона.

Иными словами, самая массовая группа — это транспорт, выпущенный до 2011 года. По экспертным оценкам, повторим, средний возраст автомобиля в стране уже превышает пятнадцать лет, и эта планка продолжает подниматься. И надежды на то, что поток новых машин сможет разбавить стареющий парк, выглядят призрачно.

Аналитическое агентство «Автостат» в базовом сценарии прогнозирует, что российский рынок новых легковых ТС в 2026 году останется на уровне 1,33 миллиона штук — без какого-либо прироста. Февральская статистика от АО «ППК» подтверждает эту стагнацию: за месяц в стране было реализовано 77 163 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 4% меньше, чем годом ранее. Рынок не просто топчется на месте — он явно проседает.

Фото avtovzglyad.ru

В этих условиях россияне все активнее идут на «вторичку». Однако и здесь финансовые возможности большинства потенциальных покупателей оставляют желать лучшего. Так, в минувшем феврале больше половины всех сделок — 55% — пришлось на машины стоимостью до миллиона рублей.

Внутри этого сегмента почти каждая четвертая покупка (23%) совершалась в ценовом коридоре до 500 000 рублей — за такие деньги сегодня можно приобрести разве что основательно поездившую колымагу массового бренда.

Авто стоимостью от миллиона до полутора миллионов рублей обеспечили 20% продаж, диапазон от полутора до двух миллионов — 13%. Машины дороже двух с половиной миллионов рублей интересуют лишь 8% покупателей, а наименее востребованным оказался сегмент от двух до двух с половиной миллионов — чуть более 5% сделок.

Возрастная структура продаж на вторичном рынке красноречиво свидетельствует о том, какие транспортные средства реально доступны большинству. Наибольший объем реализаций (31%) пришелся на машины в возрасте от десяти до пятнадцати лет. Практически столько же (30%) составили авто возрастом от пяти до десяти лет. Относительно свежие экземпляры моложе пяти лет обеспечили 21% продаж, а на транспорт в возрасте от пятнадцати до двадцати лет пришлось около 15%.

Фото avtovzglyad.ru

И даже кредитные инструменты, которые теоретически должны расширять покупательские возможности, на практике лишь подчеркивают глубину проблемы. По данным компании Pango Cars, специализирующейся на продаже автомобилей с пробегом по всей России, средний размер автокредита в феврале 2026 года составил 1,2 млн руб. при средневзвешенной процентной ставке в 23,5% годовых.

А средний срок кредитования превысил немыслимые в нормальной ситуации шесть лет. Нетрудно подсчитать, что при таких параметрах заемщик за время выплат отдаст банку сумму, сопоставимую со стоимостью самого автомобиля, а то и превышающую ее.

И за эти деньги россияне приобретают отнюдь не новые машины: наиболее часто в кредит покупались автомобили 2017 года выпуска — то есть девятилетние. Покупатели вынуждены искать компромисс между ценой, техническим состоянием и посильным ежемесячным платежом, и этот компромисс с каждым годом смещается в сторону все более возрастного транспорта.

Среди марок, приобретаемых в кредит на вторичном рынке, безоговорочно лидирует LADA — 15% от общего числа кредитных сделок. На втором месте расположилась Kia с долей 11%, замыкает тройку Hyundai с 8%. Все три бренда объединяет одно: это массовые, относительно недорогие в обслуживании автомобили, запчасти к которым пока еще можно найти без критических затруднений.

Фото avtovzglyad.ru

— Несмотря на сохраняющиеся высокие процентные ставки по автокредитам, рынок автомобилей с пробегом продолжает демонстрировать устойчивость. Покупатели все чаще ориентируются на более рациональный выбор — относительно свежие автомобили массовых брендов с понятной стоимостью владения.

В ближайшие месяцы мы ожидаем дальнейший рост доли кредитных сделок в бюджетном сегменте до 1-1,5 млн рублей. На фоне ограниченного предложения новых автомобилей и продолжающейся трансформации модельного ряда на российском рынке спрос на качественные автомобили с пробегом будет оставаться высоким, — отмечает пресс-служба Pango Cars.

Впрочем, слово «рациональный» в данном контексте звучит скорее как эвфемизм. Когда человек берет кредит под 23,5 процента годовых на шесть с лишним лет, чтобы купить «тачку», которой к моменту последнего платежа исполнится пятнадцать лет, речь идет не столько о рациональности, сколько о вынужденной необходимости.

Автомобиль в России давно перестал быть предметом роскоши — для миллионов соотечественников, особенно за пределами крупных городов, это единственный способ добраться до работы, больницы или школы. И когда новая машина оказывается недоступной, а подержанная обходится в кабальный кредит, стареющий автопарк из статистической абстракции превращается в повседневную реальность — с растущими расходами на ремонт, снижающейся безопасностью и неопределенными перспективами.