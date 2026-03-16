Россияне оценили культуру вождения в городах-миллионниках

С точки зрения пешеходов, наиболее вежливыми являются водители Казани и Красноярска, получившие от них средние оценки в 3,8 балла. Далее в рейтинге следуют Омск и Пермь с результатом 3,7 балла, а замыкает тройку лидеров Москва с 3,6 балла.

Это — результаты исследования сервиса SuperJob, которое проводили в 16 городах-миллионниках с октября 2025-го по март 2026-го. В опросе приняли участие 10 тысяч человек старше 18 лет. Им предложили оценить уровень культуры вождения в своих регионах по пятибалльной шкале.

Анализ динамики за последние три года показывает, что наибольший прогресс в соблюдении ПДД, по мнению пешеходов, отмечен в Казани (плюс 1,1 балла), Омске (плюс 0,8 балла) и Красноярске (плюс 0,7 балла). Примечательно, что высокая оценка последнего обеспечена исключительно людьми без машин, тогда как сами водители, напротив, снизили оценку своим коллегам с 3,7 до 3,3 балла.

Если же брать автомобилистов, то в их рейтинге вежливости первые места заняли Москва и Омск, где водители поставили себе же в среднем по 3,6 балла. В Перми этот показатель составил 3,5 балла. В Волгограде, Санкт-Петербурге и Челябинске культуру вождения оценили на 3,4 балла. Интересно, что в Челябинске пешеходы дали водителям одну из самых низких оценок по стране — всего 3,1 балла.

Хуже всего ситуация с вежливостью обстоит в Воронеже, который занял последнее место в рейтингах обеих групп. Пешеходы снизили оценку водителям города с 3,1 до 2,9 балла по сравнению с 2023 годом. Сами автомобилисты Воронежа также стали строже к себе, оценив коллег на 3,0 балла против 3,2 балла тремя годами ранее. Снижение оценок зафиксировано и в Екатеринбурге, где водители стали оценивать навыки друг друга ниже (3,3 балла против 3,6 в 2023 году).

Исследование, помимо прочего, позволило выделить основные факторы, раздражающие пешеходов. Так, на первом месте у них находится невнимательность водителей к переходам, особенно нерегулируемым, где автомобилисты зачастую не снижают скорость. Почти столь же часто звучат жалобы на парковку на тротуарах и движение по пешеходным зонам. Отдельно упоминается быстрая езда по лужам, из-за которой страдают прохожие.

Водители, в свою очередь, чаще всего выражают недовольство отсутствием сигналов поворота и хаотичными перестроениями, адресуя эти претензии преимущественно таксистам и пользователям каршеринга. В числе других раздражающих факторов упоминаются любители громкой музыки, заглушающей звуковые сигналы, а также водители с неисправными или модифицированными глушителями.