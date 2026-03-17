Россияне рассказали, при каких условиях готовы расстаться с личным автомобилем

Почти треть россиян — а именно 28% участников опроса — не готова отказаться от личного автомобиля ни при каких условиях. Еще 37% — воспринимают свою машину как неотъемлемую часть жизни, но все же могут с ней расстаться, если вынудят серьезные непредвиденные обстоятельства.

Такие цифры приводит «Российская газета», изучившая результаты исследования аналитической службы международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service. Уточняется, что опрос проходил в марте, и в нем приняли участие более трех тысяч человек.

Для 14% опрошенных причиной продажи автомобиля могла бы послужить потеря работы или серьезные финансовые трудности. Еще для 10% — увеличение стоимости содержания и обслуживания машины более чем на 50%. Для 5% респондентов эта планка ниже — они откажутся от собственных колес, если расходы вырастут даже на 25-50%. А остальные будут использовать личный транспорт до тех пор, пока общественный не станет действительно удобным и быстрым.

— Мы видим, что для большинства российских водителей машина уже давно не просто средство передвижения, а часть привычного образа жизни и личной свободы. Даже если стоимость владения продолжит расти, люди в первую очередь будут искать способы оптимизировать расходы: менять формат использования, внимательнее выбирать сервис и запчасти, но не спешить с радикальным решением полностью отказаться от автомобиля, — сказала директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.

