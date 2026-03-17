Второй шанс электромобиля: обратная сторона войны в Персидском заливе

Похоже, списывать «вторую волну элетромобильности» рано: за последние две недели мир ископаемого топлива пережил настолько глубокий шок, аналоги которому отыскиваются с большим трудом и только в прошлом веке. К чему с легкой руки Дональда Трампа могут привести попытки «причинения демократии» Ирану, которыми с большим натягом еще прикрывают попытки залезть в нефтяные доходы персов и не только — на портале «АвтоВзгляд».

Совершив очередную оплошность — все мы люди, нам свойственно — не торопитесь выдирать последние локоны с макушки: один опытный и успешный бизнесмен, получивший большую корпорацию на закате своей карьеры, сделал действительно большую ошибку. Не того послушал, недооценил, не просчитал или повелся — дело 39 с конца, важен факт: Иран, внезапно, оказался совсем не Венесуэлой. И лихая схема развалилась, обнажив крайне нелицеприятные подробности. Но речь не про искусственный интеллект, наводящий ракеты на школы, а про нефть.

Ормузский пролив — самый нефтяной перекресток мира, и вот уже который день танкеры через него не идут. Месяца не прошло, как операция «Эпическая ярость» превратилась в эпический провал: вместо очередной громогласной победы, рыжий берсерк получил рост цены нефти до 100 долларов с перспективой новых пиков до 150 долларов за бочку и выше. Пока — это единственное видимое достижение. Однако европейским, американским, китайским и даже индийским автомобилистам этого оказалось достаточно: ценники на бензоколонках начали расти, как телеграмм-каналы в 2022-м.

Спад интереса к электромобилям, резкий и широкомасштабный, в первую очередь был связан с отказом многих государств от дотаций. Нет преференций — нет стимула. А в Европе один киловатт стоит более 100 рублей: «электричка» просто перестала быть выгодной. На экологию, особенно глядя на нефтяной дождь в Иране после ударов израильскими и американскими ракетами, всем давно и повсеместно наплевать.

Разговор только про деньги: если электромобиль дороже в покупке и заправке, труднее в эксплуатации, да еще и не имеет никаких преференций — кому он нужен? Чтобы уравнение снова «сложилось» нужно изменить одну из переменных. Например, стоимость горючего: дорогой бензин и дизель запросто может перевернуть стрелку покупательской активность снова в сторону электромобильности!

Перспективы скорого завершения перекрытий Ормуза — крайне туманны, а уж налаживание ранее стабильных поставок нефти — еще туманнее. И на этом фоне идея американского президента выглядит странной вдвойне. Но не могли же многочисленные советники, «финк танки» и прочие университеты просчитаться настолько?

Дальше — чистейшая теория заговора: а что, если текущая бойня была подсказана или, чтобы хоть как-то притянуть реальность к логике, использована именно производителями электромобилей, дабы реанимировать бизнес? Тот же Илон Маск — все еще MAGA, в отличие, скажем от Такера Карлсона. Совпадение?