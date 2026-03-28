Volga K50 встала на конвейер, LADA Vesta Sport появилась в продаже, торговлю «красивыми» номерами откроют уже летом: итоги недели

Седаны и универсалы LADA Vesta Sport поступили в продажу, кроссовер Volga K50 встал на конвейер, Exeed MX прошел сертификацию, а внедорожник Deepal G318 получил российский ценник. Тем временем Владимир Путин подписал закон, запрещающий штрафовать водителей за езду без ОСАГО чаще раза в сутки, в Госдуме предложили освободить от несправедливых санкций за нарушения ПДД тех, кто продал свою машину, а правительственная комиссия поддержала идею торговли красивыми регзнаками на Госуслугах. Эти и другие новости уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Во вторник тольяттинцы открыли продажи LADA Vesta Sport. Теперь «горячий» флагман доступен как в виде седана, так и в формате более практичного универсала. Под капотами у них — мотор на 147 л.с., которому аккомпанирует шестискоростная «механика». Из прочих отличий: иные настройки подвески, расширенная колея, более двух сотен оригинальных комплектующих и дизайнерские изыски.

Между тем в Нижнем Новгороде завершили подготовку к серийной сборке машин возрожденного бренда Volga. Как рассказали в пресс-службе компании, первый автомобиль, кроссовер К50, «уже начал свой путь по конвейеру». В Калуге же стартовало производство обновленного Haval M6. По части техники всё осталось по-прежнему: паркетник лишь освежился внешне и получил новые опции.

Китайцы из Geely дали старт российским продажам обновленного Preface и Monjaro в пересмотренной базовой комплектации. Changan презентовал журналистам внедорожник Deepal G318, и он уже вышел на отечественный рынок. Что же до GAC, то эта компания открыла прием предзаказов на электрический кроссовер Aion V. Его полноценный запуск намечен на начало апреля.

Exeed оформил в нашей стране Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый кроссовер MX. Дата начала продаж не раскрывается, но очевидно, что премьера состоится не в самое ближайшее время. Придётся подождать и новинки от китайского бренда Rox. На днях стало известно, что эта марка привезет в Россию сразу три свежие модели.

Что по социалке? Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий штрафовать водителей за езду без полиса ОСАГО чаще одного раза в сутки. Это касается как автоматического, «камерного» режима вынесения постановлений, так и «живого» — руками сотрудников Госавтоинспекции.

И ещё кое-что об ОСАГО. Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров обратился в ГУОБДД МВД с вопросом, когда же наличие «автогражданки» начнут проверять по камерам. И ему ответили — уже осенью 2026-го.

А напоследок — парочка инициатив депутатов Госдумы из фракции «Новые люди». Во-первых, они предложили избавить от штрафов водителей, продавших свои автомобили. Речь о тех постановлениях, которые выносятся в переходный период: когда фактически сделка уже состоялась и машина ушла к другому владельцу, но тот еще не зарегистрировал её на себя.

Вторая же связана с легальной продажей «красивых» госномеров через Госуслуги. Такое предложение инициаторы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента еще в прошлом году. Правительственная комиссия законопроект поддержала. И если ему дадут зеленый свет, то список «блатных» регзнаков появится на госпортале уже в июле.

А все подробности о самых важных автособытиях последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.