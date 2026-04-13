Прописать ижицу: Роскачество грезит о контроле над автопромом

В недалеком будущем АНО «Российская система качества» собирается почтить своим вниманием отечественный автопром — то есть, вплотную заняться проверкой его продукции вплоть до запчастей. Портал «АвтоВзгляд» приветствует сие благое намерение, однако тревожится, что справиться с погрязшей в проблемах автомобильной отраслью будет нелегко.

Хотя пугаться еще рано — грозный замысел только вызревает и к реализации на нынешнем этапе не готов. «Если говорить об исследовании самих автомобилей, большинство таких же организаций, как Роскачество, в других странах, в том числе, исследуют отдельные узлы, элементы и автомобильную продукцию. Это есть в планах Роскачества, но в этом году мы это пока запускать не будем», — заявил в интервью агентству РИА «Новости» глава организации Максим Протасов. Другими словами, дурной пример заразителен.

ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ СИМБИОЗ

Не спорю, что заняться качеством продукции российского автопрома пора давно. Даже наоборот — всемерно одобряю. Вот только непонятно, что именно и какими средствами г-н Протасов собирается контролировать? Чисто формально — соответствие марки стали назначению детали? Или идеологически — соответствие технологического уровня узлов и агрегатов требованиям времени? Этот скользкий момент глава Роскачества не конкретизировал. Он лишь сообщил, что под раздачу попадут все — и творения российского автопрома, и экземпляры импортного происхождения.

Тот путь, который изначально избран для достижения несомненно благородных намерений, доверия как-то не внушает — он тернист, ухабист и непрост. А главное, ведет не совсем туда, куда хотелось бы. Ибо в качестве друга, партнера и наставника избран... АВТОВАЗ. На его базе Роскачество собралось заняться диагностикой процессов и внедрением системы менеджмента на прочих предприятиях автомобильной промышленности, включая поставщиков агрегатов и комплектующих.

«Наше соглашение с АВТОВАЗом направлено на создание комплексной системы оценки, которая объединит лучшие международные практики с уникальными российскими разработками. Мы убеждены, что такой симбиоз позволит вывести отечественный автопром на качественно новый уровень конкуренции», — донес до публики парадоксальную мысль г-н Протасов.

Почему она парадоксальна, объяснять не надо. Где, как не на АВТОВАЗе, можно ознакомиться с передовыми образцами отечественных технологий и прогрессивной организацией производства? Кто, как не АВТОВАЗ, предоставляет уникальную возможность набраться новаторского опыта, чтобы показать, вооружившись им, всем этим «Хавейлам», «Тенетам» и прочей «китайщине-иностранщине» мать Кузьмы? Разве что черкесский Derways подошел бы, но тот уже лет восемь как в бозе почил.

ЗАМАНЧИВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Если бы Роскачество действительно вынашивало в мыслях своих заботу о преодолении технологической отсталости, как требует того Президент России, то ему следовало бы начать свой крестовый поход именно с тольяттинского гиганта, который застрял в прошлом веке и не собирается оттуда вылезать.

Ну, что же — небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

Какие уникальные российские разработки функционеры от качества собираются там почерпнуть, чтобы они оказались достойны лучших международных практик? Загадка, однако. Зато весьма явственно просматривается несколько открывающихся возможностей. Прежде всего, дальнейшее лоббирование безнадежно устаревших творений АВТОВАЗа и создание рукотворных препон его конкурентам, которые вновь набирают силу, несмотря на кардинальный передел рынка.

Ну и кроме того, эта инициатива — неплохой шанс пощипать российский бюджет. Так и было заявлено: для организации проверок необходимо не только создать систему, но и запустить соответствующие полигоны, которые у Роскачества имеются. «Для нас это отдельное направление работы», — доложил Максим Протасов.

Очень хочется ошибиться, но пропагандируемая им затея ведет отнюдь не к достижению столь необходимого нам технологического суверенитета. А жаль. Идея-то по сути хорошая и правильная.