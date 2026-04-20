Перекрытый Ормуз: американцы ударили по мировому автопрому

Ормузский пролив внезапно оказался не только нефтяным и газовым, но и вообще важнейшим перекрестком мировой торговли, через который шли поставки массы товаров. В том числе — автозапчастей. Как блокировка пролива скажется на мировом автопроме, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Есть в автомобильной индустрии такая практика, как «точно в срок»: запчасти на сборочные предприятия должны поставляться (и долгие годы — поставлялись) строго по расписанию, так что на заводах фактически не было складов. То есть, были, конечно, но минимальные, много места и рук не занимающие. Фуры с запчастями разгружались, а продукция из них шла прямиком на конвейер, где за считанные минуты становилась автомобилем. Придумали японцы, работало повсеместно. До определенного времени.

Первый удар по этой методе нанесла пандемия: часть заводов встала, разорвалась логистика, на площадках по всему земному шару оказались некомплектные машины, которые постепенно доделывали. О качестве такой доделки, об итоговых затратах на фактически ручной труд, а также о проблемах производителей в целом можно только гадать.

Но все догадки будут пессимистичного толка: нарушение установленного порядка редко идет на пользу общему делу. Однако практика «точно в срок» уже настолько вросла в автопроизводство, что производители просто махнули рукой и решили переждать.

Второй этап — СВО, в рамках которого произошел отказ глобальных брендов не только от российского рынка, но и от производства у нас и собственно автомобилей, и запчастей/компонентов — про свечи Bosch все уже наслышаны, но это не единственный пример. Напомним, что спецоперация просто завершила пандемию COVID-19, так что никакого восстановления конвейеров и тем более спроса в прежних объемах не произошло. А затем в дело вмешалась массовое помешательство под названием «электромобильность», которое тоже катком прошлось по автопрому. Особенно — по европейскому, который, выдохнуть не успев, снова получил «под дых».

Закреплять «достигнутый результат» выпало «Эпической ярости», единственным «достижением» которой стало исключительно перекрытие Ормузского пролива: ключевого, как оказалось, перекрестка мировой экономики. Ближневосточные нефть и газ, переставшие поступать в «котельные» и резервуары по всему Старому Свету, внезапно оказались «цветочками»: «ягодки» только начинаются.

В частности, контейнеровозы с запчастями так же стоят в проливе и не знают, как и когда им пройти «бутылочное горлышко». Путь в обход — мало того, что дорог, так еще и создает феноменальный временной лаг на поставку, что приведет в лучшем случае к простою конвейера. В худшем — к фатальному удару по предприятию, которое и так дышит с хрипом после всех приключений последних лет.

Осознанные ли это были действия или нет, стратегия или случайность — мы вряд ли узнаем. Но уже сейчас можно констатировать, что мировая экономика «пошла в разнос», а отрасль автомобилестроения — сложная, многосоставная и емкая — станет одной из первых пострадавших. В итоге машины в очередной раз подорожают, объем их производства снизится, а сроки ремонта — увеличатся. Дивный новый мир!