Эксперт предположил, где и как будут проводиться краш-тесты RuNCAP

В России вновь заговорили о национальном рейтинге оценки безопасности автомобилей RuNCAP: его перезапуск намечен на 2027-2030 годы. Работу над проектом проведения в том числе и отечественных краш-тестов с публичным оглашением их результатов начали еще в 2018 году, но дело по ряду причин (эпидемия COVID, начало СВО) не пошло. И вот — вторая попытка. Где, скорее всего, будут бить автомобили, и не станут ли при этом испытатели подыгрывать «нашемаркам», выяснил портал «АвтоВзгляд».

— На мой взгляд, Дмитровский автополигон НАМИ, где восемь лет назад и проходила презентация проекта, остается одним из наиболее подходящих мест для проведения таких испытаний. Там есть необходимая база, эксперты и инфраструктура для краш-тестов, — поделилась своим мнением главный редактор журнала «Авито Авто» Алина Распопова.

По словам эксперта, балльная система оценки в рамках собственной методологи должна быть достаточно объективна (изначально за основу хотели взять опыт EuroNCAP, но с тех пор подходы могли пересмотреть). Тем более, что полученные результаты специалисты планируют сравнивать с итогами испытаний тех же моделей втестах EuroNCAP и C-NCAP. Расхождения, конечно, возможны, но они, скорее всего, будут связаны не с субъективностью, а с различиями в подходах к испытаниям. В том числе наши специалисты будут учитывать специфику отечественных дорожных реалий.

— Я не думаю, что речь может идти о каком-либо «накручивании» баллов, ведь речь идет о безопасности людей, а также о репутации экспертов и собственно самой системы, — заявила Распопова.

Методики RuNCAP, EuroNCAP и C-NCAP схожи, но не идентичны. Уже сейчас видно, что одни и те же модели получают разные оценки в Китае и Европе — в КНР, скажем, результаты нередко выше из-за менее строгих требований. Поэтому ключевой вопрос, подчеркнул эксперт, на какой методологической базе в итоге построят российскую систему.