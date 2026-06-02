Несмотря на пятилетку санкций, запретов и прочих рестрикций, которые позволили в адрес России страны ЕС, бизнес из этих высокодуховных, рукопожатных и либерально-демократических образований продолжает по-тихому с нами работать. И зарабатывать, заметим. Что стоит за громкими словами, сказанными с европейских трибун, и почему те же немцы не торопятся без лишней надобности нашу Необъятную покидать, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Громко хлопая дверьми, европейский автопром в целом и немецкий в частности Россию покинул в 2022-м. Не забывая на бегу громко нас клеймить, одновременно отключая наших дилеров от своих диагностических серверов и прекращая поставки запасных частей. Однако около 1600 немецких компаний и сегодня работают в России. Причем, если вчера они делали это тихой сапой, то нынче они все активнее начинают участвовать в публичной жизни, периодически даже выбираясь на различные форумы.

Совокупный оборот германского бизнеса в РФ, кстати сказать, оценивается в 20 000 000 000 евро. Не считайте нули — двадцать миллиардов! А причина внезапного «ренессанса на минималках» — активность китайцев, которые начали подминать под себя все те сферы и направления, где раньше правили немцы и прочие европейцы.

О ренессансе полноценном говорить еще рано, однако режим самосохранения заметно расширен: европейцы начинают взаимодействовать с отечественной властью, чтобы защитить свои активы — как и недавно побывавшие в Москве японцы — а также диверсифицировать риски.

Российский рынок — значимый для немцев, кто бы там чего не говорил, и очень прибыльный. Терять его, несмотря на политические и санкционные риски, никто не собирается, даже Mercedes-Benz и VW. А BMW так и вовсе у нас вполне официально присутствует, никаких серьезных шагов по исходу не принимая. Да, машины — опять же официально — не поставляются. Ну и что?

Зарабатывать, и весьма недурно, можно и на автокомпонентах, сохраняя оперативную возможность быстро развернуться при первом дуновении ветра примирения. Есть, кстати, и еще одна крайне актуальная причина: замороженные финансы. На счетах немецких компаний по разным подсчетам висит около 100 млрд евро накопленных активов. Вывести их — нельзя, ЦБ РФ перекрыл каналы. А это очень существенные средства, позволяющие многие проблемы дома порешать. Поэтому и рубить швартовы никто не спешит: дорогое это решение, многомиллиардное.

А нам-то что? А нам — сохранение тонкого, но все же живого ручейка поставок, осложненная, но существующая коммуникация и какая-никакая, но конкуренция с китайцами, которые, как мы все знаем, на возделанном, но голом поле после себя оставляют лишь пустыню. И так было всегда: кто не верит — перечитайте «Дерсу Узала» Владимира Арсеньева, там подробно о «поднебесном подходе». Ох, какой же интересный будет ПМЭФ в этом году, очень интересный! начинаем следить за новостями.