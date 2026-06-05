Крайне интересно выступил глава «Американской торговой палаты в России» Роберт Эйджи на ПМЭФ-2026. Мол, штатовский хай-тек, а также целый ряд представителей сервисных компаний из нефтяной, авиационной и станкостроительной отраслей проявляют интерес к бизнесу у нас. Готовы, так сказать, зарабатывать и нести свет демократии в дремучие, но богатые нефтью и газом леса. А как же санкции? Вот и у нас такой же вопрос. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Об интересе американского бизнеса к российскому рынку речь идет уже не первый год: еще в 2025-м, так же в преддверии и непосредственно во время Петербуржского международного экономического форума, ходило много слухов о возможном «явлении американцев народу» с пирожками или без.

Однако, тогда обошлось без новостей и иллюзий: взвесив «за» и «против», прожевав Анкоридж, бизнес США решил вперед батьки в пекло не лезть и отложил наведение экономических и деловых мостов с коллегами из РФ до весомых политических. Ни первых, ни вторых пока не видно, однако речи об их появлении звучат все громче.

В частности, мистер Эйджи вслух рассказал о заинтересованности целого ряда заокеанских компаний к работе на российском рынке. Без имен, но с секторами экономики: хай-тек, промышленность, авиация и нефтянка.

Причем последняя — в самой ценной для нас, технологической (читай — инструментальной) сфере: беда у нас с оборудованием, нет своего, а китайское — не в счет. А вот американское... С авиацией, как мы все уже знаем, тоже не все гладко: некоторые самолеты Boeing нашим авиакомпаниям приходится разбирать на запчасти. Нужно ли восстанавливать взаимодействие с производителем? Ответ очевиден.

Однако поклонникам американских автомобилей ожидать скоро появления у отечественных дилеров моделей Ford, Chevrolet и прочих Cadillac рано: сказанное Робертом Эйджи несомненно говорит о начале или даже более продвинутой стадии контактов, но на данный момент речь идет о сегменте «бизнес для бизнеса», который должен проложить путь для остальных американских производителей.

Насколько все сказанное стоит воспринимать серьезно? Видится, что очень: на фоне появления подобных высказываний внезапно восстановилось почтовое сообщение с США. Посылки, что не приходили все четыре года, теперь снова можно отправлять и получать в «Почте России». Звенья одной цени, не находите?