Возвращение к активам: почему иностранные автоконцерны хотят работать в России

Несмотря на отсутствие скорых перспектив по завершению антироссийского санкционного беспредела и новым заявлениям Дональда Трампа о введении дополнительных рестрикций, иностранные инвесторы обсуждают возвращение к деятельности в России, о чем прямо сообщает ресурс EU Reporter. Причем среди наиболее интересных для импортных денег отраслей — технологические компании. Как так вышло и почему их выставляют за дверь, а они лезут в окно, объясняет портал «АвтоВзгляд».

Новости о том, что европейский и американский, а также корейский и японский бизнес, затихарившийся после введения повальных санкций, не оставляет планов вернуться и развернуться в РФ — не должны наводить на мысли о перспективах скорой «оттепели». Нет ее, и в обозримой перспективе не предвидится, поскольку точек контакта и взаимодействия с каждым днем становится только меньше: лебедь, рак и щука, все по классике. Однако некоторая подоплека в таких инфоповодах имеется: все понимают, что в России есть деньги.

Бизнес, и автомобильный тут не исключение, идет туда, где можно заработать. Что в Китае, что в США, куда думают перебегать затерзанные собственными политиками европейские компании, рынки давным-давно перегреты инвестициями, а прибыльность на каждый вложенный евро — минимальна. Сбербанк по депозитам больше дает.

Санкционный шквал привел к заметной недостаче инвестиций в России, поэтому рынок у нас скорее недооцененный. И оттого крайне привлекательный для вложений: доход прогнозируется высоким, кратно выше иных вариантов. И крупный бизнес этот «неловкий момент» очень хорошо понимает.

Иранско-американские, да, порядок верный, переговоры и окружающие их слухи достаточно точно дают понять дорожную карту завершения и нашей конфронтации тоже: в мирном соглашении речь пойдет о снятии всех санкций сразу. Не поочередно, не последовательно, а именно всех и сразу. И в этот миг крупному бизнесу нужно не просто находиться на пути в Россию, а быть в России.

Именно по этой причине абсолютное большинство автомобильных представительств в том или ином виде сохраняются в нашей стране, продолжают деятельность и любыми способами сберегают дилерскую сеть: это дает шанс на оперативное развертывание в момент дуновения первого ветерка. В тот момент, когда каждая минута будет на счету.

Вот о чем, собственно говоря, и кричат западные журналисты: бизнесу плевать на политику — важны только деньги. А деньги у нас, повторим еще раз, есть, так что, как говорится, без обид.