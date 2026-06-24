Военная машина: Трамп переводит американский автопром на выпуск оружия

Ночь, как известно, время Дональда Трампа: рыжий берсерк, дожидаясь пока Старый Свет разбредется по кроватям, начинает свою бомбардировку инсайдами все ленты информагентств. Новый день — новое откровение: старик Фредович во всеуслышание заявил, что Ford, GM и все-все-все переходят на производство оружия. С кем собрался воевать американский президент и как поживает «дух Анкориджа», размышляют эксперты портала «АвтоВзгляд».

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Иранский поход дорого стоил Президенту США: имиджевое фиаско усугубляется миллиардами, потерянными в персидских песках бюджетных долларов, а также опустевшими арсеналами. Ракет, которые сегодня нужны «партнерам», у американцев нет: гегемон больше не может вести войны по всему земному шару. И поэтому перестает быть гегемоном. Пока «партнеры» окончательно не разбежались, надо менять подход. Зато у американцев есть куча дотационных, недозагруженных предприятий, которые должны генерировать рабочие места и прибыль.

Как опытный бизнесмен, Трамп умеет совмещать приятное с полезным, поэтому недозагруженные и убыточные американские автозаводы, которые, как и в Европе, от китайского автопрома давным-давно отстали, получили самую действенную инвестицию — оборонзаказ.

Рассказывая о гениальной идее нового индустриального подъема, Трамп, в частности, упомянул и Ford, и GM, причем последние — очень заинтересованы: «У них есть планы по перепрофилированию заводов. Мы собираемся выпускать вооружение, в том числе Patriot, Tamahawk, а так же многое другое».

Фото MOD Russia/globallookpress.com

Какое свежее и нетривиальное решение, не так ли? Половина европейских заводов уже активно пилит государственные оборонные бюджеты, а вездесущие янки только-только чухнули, где теперь обитают большие деньги. Однако появление подобных заведений в прессе не должно удивлять: сказанное — констатация факта.

Проще говоря, производство давно согласовано и налажено, скоро наступит время «собирать урожай». И ракеты принесут тому же «голубому овалу» куда больше, чем никому не нужные электропикапы и «Мустанг» на батарейках.

Повсеместная перенастройка автоконвейеров на выпуск оружия должна натолкнуть прозорливого наблюдателя сразу на две умные мысли: мировой автопром достиг одного из пределов своего развития и подошел к эпохе перемен. Места в новом мире хватит не всем, так что придется или потесниться, или перепрофилироваться.

Последнее — приоритетнее, поскольку череда войн не останавливается, а лишь разгорается с новой силой. А заявление Трампа — просто подтверждение факта: американский автомобиль все реже находит своего покупателя, в отличие от американского оружия. Значит, надо клепать пушки.