Бензиновые страдания, новинки LADA, UAZ, EVM, Tenet и очередные китайские предложения: итоги недели

Автомобильная жизнь страны минувшей недели металась между паникой и прагматизмом. Разговоры о дефиците моторного топлива звучали громче самого дефицита, а ограничения на АЗС объяснялись скорее борьбой с перекупщиками, чем пустыми хранилищами. На этой тревожной волне оживился спрос на «электрички» и гибриды, хотя эксперты видят в нем лишь временную реакцию на ситуацию, а не смену курса. Тем временем тихо, но уверенно рос импорт подержанных иномарок — укрепившийся рубль сделал их привлекательнее новых российских машин. При этом отечественные автозаводы не впали в прострацию: АВТОВАЗ показал новую версию универсала LADA Iskra, Tenet Plus объявил о расширении своей линейки, УАЗ анонсировал экспедиционный «Патриот». А в пику им китайские бренды наперебой объявляли цены и комплектации свежих моделей. Портал «АвтоВзгляд» подвел итоги последних пяти рабочих дней.

Итак, главным сюжетом минувшей недели оставались перебои с топливом в стране, которые упорно не желают сходить с первых полос СМИ и диванных обсуждений в соцсетях. Заголовки про лимиты на продажу бензина в регионах звучат тревожно, и невольно возникает вопрос: как же так вышло, что страна, входящая в число не только мировых лидеров нефтедобычи, но и крупнейших производителей топлива на планете, вдруг считает литры на АЗС? Картина, нарисованная социальными сетями, выглядит почти апокалиптичной.

Между тем, настоящего кризиса, если присмотреться, нет. Да, кое-где топливо отпускают с ограничениями, да, ценники подросли, а кое-где и вовсе кусаются, но горючее на заправках есть почти везде. Паника, как это часто бывает, опережает реальность и кормит сама себя. Сами же ограничения, которые на неделе были расширены, мера скорее вынужденная, чем зловещая.

Дело в том, что на дефиците тут же выросли перекупщики, скупающие горючее тоннами, чтобы потом перепродать его по 250 рублей за литр. Именно ради борьбы с такими дельцами и вводятся лимиты на душу населения, а вовсе не от того, что горючки на просторах нашей Необъятной не осталось вовсе.

Поможет ли делу морской импорт бензина, анонсированный властями? По оценке экспертов, рынок он не спасет, но нервы успокоит, а заодно собьет ажиотаж. Отсюда и простой совет: не разгоняйте панику там, где и без вас жарко. Нервные клетки не восстанавливаются, а топливо, как показывает практика, народ в итоге находит.

Фото avtovzglyad.ru

На фоне топливных перебоев агентство «Автостат» опубликовало статистику продаж «электричек» и подключаемых гибридов за пять месяцев этого года. Первые выросли на 12,3%, а вторые взлетели на внушительные 125%. Цифры (особенно последняя) громкие, и соблазнительно объявить их рождением нового тренда. Но спешить не стоит.

Эксперты связывают рост интереса к электрокарам и гибридам именно с дефицитом бензина: напуганный автолюбитель задумывается об альтернативе, которая не зависит целиком от заправочной колонки. Подключаемый гибрид в этом смысле выглядит компромиссом: и розетка выручит, и бак подстрахует.

Однако, повторим, делать выводы о смене эпохи преждевременно. Всплеск этот во многом эмоциональный и ситуативный, привязанный к конкретным трудностям конкретного сезона.

Стоит наладиться поставкам традиционного топлива в розничные сети, и ажиотаж, скорее всего, схлынет. Тем более, если учесть, что зарядная инфраструктура в стране по-прежнему скромна, а цена входа в мир электромобильности высока. Так что перед нами не разворот рынка, а нервная реакция отдельных персон на временные обстоятельства.

Фото avtovzglyad.ru

Но пока рынок переживает топливный кризис и заглядывается на «электрички», тихо, но уверенно продолжает набирать обороты совсем иной процесс. Российские продажи легковушек с пробегом за минувший период подросли примерно на 4%, и за этой скромной на первый взгляд цифрой скрывается любопытная тенденция. Все активнее наши соотечественники голосуют рублем за иномарки, ввезенные из-за рубежа, причем нередко в ущерб продукции отечественных заводов.

Особенно в этом смысле показателен Дальний Восток. Объемы ввоза подержанных машин через тамошние таможни, судя по обнародованным на уходящей неделе цифрам, заметно выросли: c января по май к нам прибыло 152 410 подержанных авто, причем более 90% — из Японии. Авто с «рулем в бардачке» за это время продали больше, чем новых LADA (123 500), и поток этот формируют именно частные покупатели.

Иными словами, повидавшая свое машина с непривычным правым рулем оказывается заманчивее отечественной свежей, прямо из салона? Почему? Окрепший рубль сделал заграничную «вторичку» по-настоящему доступной: хорошо «нафаршированный» экземпляр сегодня реально подыскать в пределах миллиона «деревянных», тогда как «нашемарку» в относительно приличном исполнении за эти деньги не купишь.

Стремительный рост цен на «родные» машины при весьма скромном прогрессе в качестве и оснащении заставил многих усомниться в разумности покупки. Зачем переплачивать за новое, если за те же или меньшие деньги можно взять проверенную временем иномарку, которую и чинить порой и проще, и дешевле? Вот и перетекает вчерашний поклонник отечественного автопрома в лагерь приверженцев привозных авто.

Фото производителя

Тем не менее, российские заводы не теряют оптимизма. Несмотря на топливные тревоги и переток покупателей к подержанным иномаркам, АВТОВАЗ расширил гамму универсала LADA Iskra SW, представив свежую модификацию «Драйв» с более привлекательным ценником: трехпедальная 106-сильная машина теперь стоит 1 565 000 рублей, подешевев сразу на 112 000.

Главное новшество — связка 1,6-литрового «атмосферника» и шестиступенчатой «механики», тогда как прежде этот мотор сочетался только с вариатором. В итоге разгон до сотни сократился до 12,7 секунды против прежних 13,9, максималка держится на отметке 174 км/ч, а средний расход заявлен на уровне 7,8 литра. В оснащение включены пара фронтальных подушек безопасности, круиз-контроль, аудиосистема и обогрев передних сидений.

Не отстает и Ульяновск. На днях стало известно, что в следующем году обновленный УАЗ «Патриот» получит экспедиционную версию для тех, кто всерьез забирается туда, где асфальт заканчивается. Поначалу под капот собираются ставить бензиновую 150-сильную «четверку» объемом 2,7 л в паре с 6-ступенчатой МКП, а в будущем альтернативой может стать двухлитровый 136-сильный дизель.

Ну и никак нельзя обойти вниманием, особенно в контексте того же топливного кризиса, анонс стоимости российского гибридного кроссовера Umo 8 от компании EVM. Он встанет на конвейер столичного автозавода «Москвич» вслед за чистой (и причем бюджетной) «электричкой» Umo 5, которую, кстати сказать, недавно протестировал портал «АвтоВзгляд».

Фото производителя

Прайсы на отечественный гибрид стартуют с более чем приемлемых 5 млн рублей. Что за авто длиной под 5 метров с силовой установкой на 340 л. с. (1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя), кажется на фоне конкурентов более чем интересным предложением. Особенно с учетом того, что транспортный налог на новинку рынка будет начисляться исходя исключительно из средней мощности электромоторов — 122 л.с. Актуальное, согласитесь, предложение.

Кроме того, рынок на этой неделе радовал и более прагматичными предложениями. В частности, были раскрыты цены и комплектации лифтбэка Jeland J7 (от 2 849 000 рублей), чье производство, кстати, налаживают под Петербургом. Сборка модели Jeland J6 на том же заводе наглядно демонстрирует стремление марки к реальной и глубокой локализации. Не отстает и бренд Tenet Plus, представивший кроссовер Plus L4 (второй по счету в линейке после L6).

Освежил свой модельный ряд и Changan (точнее — его суббренд Deepal), готовящий российскую премьеру гибридного кроссовера S07. А в более дорогих сегментах отметились марки Lixiang и GAC. Первая заявила, что ее брутальный L8 появится в РФ до конца этого года. А вторая уже начала продажи гибридного «паркетника» S9: он доступен россиянам в одной комплектации SX Premium по цене от 6 499 000 рублей.