Создатель дизайна BMW X5 и X6 получил российское гражданство

Известный автомобильный дизайнер родом из Бельгии Пьер Леклерк получил гражданство России в возрасте 54 лет. Соответствующий указ подписан Президентом страны Владимиром Путиным. Наш новоиспеченный соотечественник больше всего прославился как создатель облика популярных кроссоверов BMW X5 и BMW X6 (кузова E70 и E71).

Он успел поработать со многими, но больше всего известен сотрудничеством с «баварцами»

Данные о новом гражданстве Леклерка появились на официальном интернет-портале правовой информации. Его карьера началась в компании Zagato, где он трудился над экстерьером моделей Alfa Romeo, Aston Martin и Ferrari. С 2000 по 2013-й был в BMW, дослужившись до позиции шеф-дизайнера спортивных моделей M-серии. Затем бельгиец перешел в китайский концерн Great Wall Motors, после — в компании Kia. В 2018-м Леклерк получил руководящую должность во французском Citroёn.

Отметим, что кроссовер Haval F7 первого поколения, выпускавшийся в Тульской области, также является творением Леклерка. Вполне возможно, что со временем он возьмется и за российские бренды.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России выпустили «секретную» партию кроссоверов BMW X5 и X6.