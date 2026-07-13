Создатель дизайна BMW X5 и X6 получил российское гражданство

Данные о новом гражданстве Леклерка появились на официальном интернет-портале правовой информации. Его карьера началась в компании Zagato, где он трудился над экстерьером моделей Alfa Romeo, Aston Martin и Ferrari. С 2000 по 2013-й был в BMW, дослужившись до позиции шеф-дизайнера спортивных моделей M-серии. Затем бельгиец перешел в китайский концерн Great Wall Motors, после — в компании Kia. В 2018-м Леклерк получил руководящую должность во французском Citroёn.
Отметим, что кроссовер Haval F7 первого поколения, выпускавшийся в Тульской области, также является творением Леклерка. Вполне возможно, что со временем он возьмется и за российские бренды.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в России выпустили «секретную» партию кроссоверов BMW X5 и X6.