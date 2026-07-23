Эксперт объяснил, почему отмена утильсбора в России маловероятна

Депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили отменить утильсбор на «легковушки» до 1 января 2030 года. Авторы законопроекта считают, что эта мера остановит неконтролируемый рост цен и вернет автомобили в категорию массовых товаров. В пояснительной записке к документу указано: автоотрасль столкнулась с давлением на ценообразование из-за сбоев в поставках, удорожания производства, регулярного повышения налогов и сборов. С 1 января 2026 года ставки утильсбора выросли еще на 10-20%, и после всех обязательных платежей стоимость некоторых моделей увеличилась на 1-1,5 млн рублей. Слуцкий заявил, что утильсбор утратил свое первоначальное назначение и превратился в инструмент изъятия средств у населения. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, насколько жизнеспособна инициатива и что будет с рынком, если она будет реализована.

Предвыборная инициатива не пройдет, но держит тему в публичном поле

Ирина Карапетова, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, считает, что вероятность принятия этого законопроекта в текущем виде крайне мала.

— Правительство и Минпромторг традиционно стоят на страже интересов отечественного автопрома. Утильсбор сегодня — это не просто налог, это главный щит для российских производителей от лавинообразного автоимпорта и одновременно источник финансирования промышленных субсидий. Отказ от него лишит бюджет миллиардов рублей, а автопром — господдержки, — уверена Карапетова.

Если цены на новые авто действительно рухнут на миллионы, это неминуемо ударит по вторичному рынку. Сегодня многие покупают подержанные авто именно потому, что новые стали недосягаемы. Резкое падение стоимости машин в автосалонах вызовет цепную реакцию: владельцы трех-пятилетних ТС будут вынуждены делать скидки при продаже, из-за чего возможен временный обвал массового сегмент «вторички». С другой стороны, это может «оздоровить» автопарк, средний возраст которого в России неуклонно растет.

Собеседник портала «АвтоВзгляд» напоминает, что ЛДПР не впервые поднимает знамя борьбы с утильсбором. Партия и ранее выступала с подобными инициативами, но они неизбежно отклонялись. Главное отличие текущего предложения — масштаб проблемы и контекст.

Если раньше сборы росли постепенно, то скачок 2026 года наложился на общую инфляцию, высокую ключевуюставку ЦБ и рекордное удорожание запчастей. Ситуация на рынке стала критической, и авторы законопроекта делают упор не просто на снижение пошлин, а на временный мораторий как на антикризисную меру.

— Утильсбор сегодня — одна из самых болезненных и эмоциональных тем для любого автомобилиста. Предложить его отмену — беспроигрышный способ привлечь к себе внимание электората. Именно поэтому скептики называют инициативу ЛДПР классическим предвыборным пиаром, — пояснил эксперт.

Скорее всего, документ ждет долгая и сложная процедура согласований, в ходе которой профильные министерства дадут на него отрицательные отзывы. Однако полностью сбрасывать инициативу со счетов не стоит.

— Даже если закон не будет принят, он выполняет важную функцию — держит тему в публичном поле и заставляет правительство искать компромиссы: например, точечно субсидировать покупателей или мягче регулировать индексацию сборов в будущем, — резюмирует Карапетова.