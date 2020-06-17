Полисы ОСАГО дорожают, но не везде

В ТОП-10 субъектов РФ, где проживает самое большое число автовладельцев, попало три региона, в которых стоимость полиса выросла. Это Москва (средняя цена полиса ОСАГО поднялись на 1,6% — с 8316 до 8448 рублей), Подмосковье (+2,1% до 6982 «целковых») и Краснодарский край (+4,4% до 5785 рублей, четвертое место).
— Закономерный рост премии произошел в регионах с чрезвычайно высокой убыточностью и высокими рисками мошенничества', — прокомментировал статистические данные президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.
Среди регионов из той же первой десятки, где показатель средней цены упал, оказались Санкт-Петербург (-0,6% до 7613 рублей, третье место), Свердловская область (-2,8% до 5268 рублей, пятое место), Башкортостан (-1,3% до 5048 «деревянных», шестое место) Татарстан (-2,8% до 5756, седьмой пункт), Ростовская (-1% до 4797 «деревянных», восьмая строка чарта), Челябинская (-1,2% до 5632 рублей, девятое место) и Нижегородская (-2,1% до ₽5600, десятое место) области.
Ощутимее всего цена на полис обязательной автостраховки снизилась в Магаданской (-45%), Брянской (-10,6%) и Белгородской (-8,8%) областях, а также в Архангельском (-5%) и Калининградском (-4,2%) регионах.
Стоит напомнить, что сейчас на ценообразование полисов «автогражданки» фактически влияет только то, в каком регионе зарегистрирован автомобиль, мощность его мотора и стаж водителя. Но с 24 августа 2020 года, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», страховщики начнут определять тариф каждому автолюбителю индивидуально, добавив к этим трем параметрам еще и аварийную историю.