Полисы ОСАГО дорожают, но не везде

Среди регионов из той же первой десятки, где показатель средней цены упал, оказались Санкт-Петербург (-0,6% до 7613 рублей, третье место), Свердловская область (-2,8% до 5268 рублей, пятое место), Башкортостан (-1,3% до 5048 «деревянных», шестое место) Татарстан (-2,8% до 5756, седьмой пункт), Ростовская (-1% до 4797 «деревянных», восьмая строка чарта), Челябинская (-1,2% до 5632 рублей, девятое место) и Нижегородская (-2,1% до ₽5600, десятое место) области.

Ощутимее всего цена на полис обязательной автостраховки снизилась в Магаданской (-45%), Брянской (-10,6%) и Белгородской (-8,8%) областях, а также в Архангельском (-5%) и Калининградском (-4,2%) регионах.

Стоит напомнить, что сейчас на ценообразование полисов «автогражданки» фактически влияет только то, в каком регионе зарегистрирован автомобиль, мощность его мотора и стаж водителя. Но с 24 августа 2020 года, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», страховщики начнут определять тариф каждому автолюбителю индивидуально, добавив к этим трем параметрам еще и аварийную историю.