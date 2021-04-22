Почему перевозчики опасаются новой системы грузовых пропусков в Москве

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Запланированное столичными властями на начало мая введение новых цифровых пропусков для проезда грузовиков по МКАД и столице вызывает у транспортных компаний неоднозначную реакцию. Ряд из них считает, что новый порядок аукнется потребителям. Чем конкретно, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Даже существующая процедура получения пропусков сложна для небольших перевозчиков, специализирующихся на внутригородской доставке: многим легче купить пропуск на черном рынке, чем собирать все необходимые документы официально, считает гендиректор «АВТО-ПЭК» Дмитрий Иевлев.

А новая система, актуализацию которой столичные власти запланировали на 5-е мая 2021-го года, устроена еще более жестким образом. Г-н Иевлев, напомнил, что, по экспертным оценкам, «теневой» рынок пропусков в Москве уже сейчас оценивается примерно в 4,6 млрд. рублей в год. После введения запрета на проезд среднетоннажных грузовиков по МКАД без пропуска, этот рынок может вырасти в 2—2,5 раза. Последствия введения 5-го мая новых правил, по мнению Иевлева, отразятся на всех жителях Москвы. Перевозчики будут закладывать в свои тарифы расходы на покупку пропусков на «черном рынке» — порядка 20 –25 000 рублей за пропуск.

Это приведет к удорожанию перевозок на 1–2%. Повышение будет переложено на рост розничных цен в магазинах. С другой стороны, необходимость оформлять пропуска по новым, еще более строгим, правилам может привести к разрыву цепочек поставок, в том числе внутригородских. Что чревато временным дефицитом отдельных групп товаров.

– И это снова отразится на ценах. Таким образом, москвичи заплатят за решение Дептранса второй раз, — опасается г-н Иевлев.

дептранс, большегрузы, грузовики, скандал
22 апреля 2021
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