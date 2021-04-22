Почему перевозчики опасаются новой системы грузовых пропусков в Москве

Даже существующая процедура получения пропусков сложна для небольших перевозчиков, специализирующихся на внутригородской доставке: многим легче купить пропуск на черном рынке, чем собирать все необходимые документы официально, считает гендиректор «АВТО-ПЭК» Дмитрий Иевлев.

А новая система, актуализацию которой столичные власти запланировали на 5-е мая 2021-го года, устроена еще более жестким образом. Г-н Иевлев, напомнил, что, по экспертным оценкам, «теневой» рынок пропусков в Москве уже сейчас оценивается примерно в 4,6 млрд. рублей в год. После введения запрета на проезд среднетоннажных грузовиков по МКАД без пропуска, этот рынок может вырасти в 2—2,5 раза. Последствия введения 5-го мая новых правил, по мнению Иевлева, отразятся на всех жителях Москвы. Перевозчики будут закладывать в свои тарифы расходы на покупку пропусков на «черном рынке» — порядка 20 –25 000 рублей за пропуск.

Это приведет к удорожанию перевозок на 1–2%. Повышение будет переложено на рост розничных цен в магазинах. С другой стороны, необходимость оформлять пропуска по новым, еще более строгим, правилам может привести к разрыву цепочек поставок, в том числе внутригородских. Что чревато временным дефицитом отдельных групп товаров.

– И это снова отразится на ценах. Таким образом, москвичи заплатят за решение Дептранса второй раз, — опасается г-н Иевлев.