Почему КАСКО на китайские авто гораздо дешевле, чем на остальные машины

Еще этой весной в «Согласии» заявляли о том, что КАСКО на новую машину из Китая стоит на 43% меньше, нежели на автомобиль европейского, корейского или японского производства. А на днях «Ренессанс страхование» запустила специальную программу — добровольная автостраховка со скидкой до 40% (в зависимости от марки, модели и города эксплуатации) для китайских авто. Так, для Chery Tiggo 7 Pro в Москве эта страховка теперь обойдется дешевле на 36%, а для Haval F7x в Санкт-Петербурге — на 20%.

Секрет невиданной щедрости страховщиков прост. «Китайцев» в нашей стране практически не угоняют, запчасти на них дешевы, а эксплуатируют их в основном, в регионах, где вероятность попасть в ДТП достаточно невелика, в отличие от той же Москвы, например. При этом страховщики понимают, что сегодня реально продаются только авто из КНР и пытаются подобным демпингом привлечь новых клиентов.

Напомним, что в апреле 2022 для страхования «китайца» по КАСКО его собственнику приходилось заплатить в среднем 73 000 рублей, в то время как на автомобиль европейской, корейской или японской марки страховка стоила не бюджетные 128 000 рублей (указанные суммы актуальны при расчете стоимости полиса для женатого мужчины 35 лет с двумя несовершеннолетними детьми и более чем 5-летним стажем вождения, купившего машину мощностью 170 л. с. 2022 года выпуска в кредит на 5 лет и не ставившего на нее никаких противоугонных систем).