Почему КАСКО на китайские авто гораздо дешевле, чем на остальные машины

Еще этой весной в «Согласии» заявляли о том, что КАСКО на новую машину из Китая стоит на 43% меньше, нежели на автомобиль европейского, корейского или японского производства. А на днях «Ренессанс страхование» запустила специальную программу — добровольная автостраховка со скидкой до 40% (в зависимости от марки, модели и города эксплуатации) для китайских авто. Так, для Chery Tiggo 7 Pro в Москве эта страховка теперь обойдется дешевле на 36%, а для Haval F7x в Санкт-Петербурге — на 20%.
Секрет невиданной щедрости страховщиков прост. «Китайцев» в нашей стране практически не угоняют, запчасти на них дешевы, а эксплуатируют их в основном, в регионах, где вероятность попасть в ДТП достаточно невелика, в отличие от той же Москвы, например. При этом страховщики понимают, что сегодня реально продаются только авто из КНР и пытаются подобным демпингом привлечь новых клиентов.
Напомним, что в апреле 2022 для страхования «китайца» по КАСКО его собственнику приходилось заплатить в среднем 73 000 рублей, в то время как на автомобиль европейской, корейской или японской марки страховка стоила не бюджетные 128 000 рублей (указанные суммы актуальны при расчете стоимости полиса для женатого мужчины 35 лет с двумя несовершеннолетними детьми и более чем 5-летним стажем вождения, купившего машину мощностью 170 л. с. 2022 года выпуска в кредит на 5 лет и не ставившего на нее никаких противоугонных систем).
Стоит отметить, что в последние месяцы цены на КАСКО вновь пошли вверх. Неудивительно, что по данным агрегатора страховка.ру, число запросов на покупку этого полиса только от угона и полной гибели авто с января по май 2022-го увеличилось в пять раз по сравнению с теми же месяцами прошлого года.
Спрос на приобретение полисов только от угона вырос на 88%, а на мини-КАСКО, то есть страховки с ограниченным перечнем рисков, на 62% (в прошлом году доля усеченных полисов не превышала 10–15% от их общего числа). В нынешней ситуации из-за снижения доступности новых авто россияне стали чаще стремиться застраховать уже имеющиеся машины.
А возвращаясь к китайским авто любопытно понять — стимулирует ли массового потребителя относительно дешевый полис КАСКО пересесть на китайский автопром? Кажется сомнительным. Хотя, возможно, менее невероятным, чем то, что введение льгот за проезд по платным дорогам для электромобилей мотивирует соотечественников пересесть на этот вид транспорта.
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