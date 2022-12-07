Страховщики придумали, как плохо и дешево ремонтировать автомобили по ОСАГО

— Страховые компании ради минимизации своих расходов в рамках ОСАГО на восстановление автомобилей, пострадавших в ДТП, заключают договоры на ремонт не напрямую с автосервисами, а со специальными «организациями-прокладками», — рассказал в ходе конференции портала «АвтоВзгляд» автоэксперт Алексей Шичавин.
То есть в рамках натурального возмещения убытков страховщик выдает автовладельцу направление на ремонт именно в такую «прокладку», которая, в свою очередь, перенаправляет его уже своему субподрядчику — на СТО. Там машину чинят безобразно, экономя буквально на всем. Получить по итогу на руки заказ-наряд со списком выполненных работ — чтобы оценить их качество и, если что, обратиться в суд — водители не могут. Еще и деньги за восстановление авто перечисляются не автосервису-бракоделу, а «фирме-прокладке».
Такая запутанная схема, по словам нашего эксперта, нужна страховым компаниям для того, чтобы минимизировать свои расходы на ремонт авто клиента, а также максимально усложнить для последнего процесс восстановления разбитой машины. Причем эта практика процветает повсеместно в нарушение соответствующих разъяснений Банка России и решения Пленума ВС.
Кроме того, ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля в рамках ОСАГО сейчас затруднен заниженными расценками на детали в справочнике Российского союза автостраховщиков (РСА), говорит Шичавин. По указанным в нем прайсам приобрести запчасти просто невозможно. В особенности с учетом так называемого «износа» — уловки, позволяющей страховым компаниям недоплачивать автовладельцу 50% даже от «справочной» цены детали.
В общем, проблем с восстановлением автомобилей по ОСАГО в самом деле предостаточно. Они были всегда, а кризис ситуацию только усугубил. Но интересно при этом, что в самом РСА никаких затруднений не видят.
По словам президента союза Евгения Уфимцева, который также принял участие в онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», натуральное возмещение вызывает негативные эмоции лишь у «автоюристов». Тех, что до введения такой формы отсуживали у страховых компаний деньги за невыполнение теми своих обязательств перед клиентами, а заодно и зарабатывали сами.
— Система натурального возмещения в ОСАГО на самом деле хорошо работает и устраивает большинство автовладельцев, — сказал в прямом эфире г-н Уфимцев.
А более подробно об этой и других существующих в системе ОСАГО проблемах смотрите в записи онлайн-конференции портала «АвтоВзгляд», которая находится здесь.