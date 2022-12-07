Страховщики придумали, как плохо и дешево ремонтировать автомобили по ОСАГО

— Страховые компании ради минимизации своих расходов в рамках ОСАГО на восстановление автомобилей, пострадавших в ДТП, заключают договоры на ремонт не напрямую с автосервисами, а со специальными «организациями-прокладками», — рассказал в ходе конференции портала «АвтоВзгляд» автоэксперт Алексей Шичавин.

То есть в рамках натурального возмещения убытков страховщик выдает автовладельцу направление на ремонт именно в такую «прокладку», которая, в свою очередь, перенаправляет его уже своему субподрядчику — на СТО. Там машину чинят безобразно, экономя буквально на всем. Получить по итогу на руки заказ-наряд со списком выполненных работ — чтобы оценить их качество и, если что, обратиться в суд — водители не могут. Еще и деньги за восстановление авто перечисляются не автосервису-бракоделу, а «фирме-прокладке».

Такая запутанная схема, по словам нашего эксперта, нужна страховым компаниям для того, чтобы минимизировать свои расходы на ремонт авто клиента, а также максимально усложнить для последнего процесс восстановления разбитой машины. Причем эта практика процветает повсеместно в нарушение соответствующих разъяснений Банка России и решения Пленума ВС.