Договор ОСАГО теперь можно расторгать в любой момент, но не всем

Так, согласно распоряжению Центробанка, возможность досрочно расторгнуть договор и вернуть средства за неиспользованный срок действия полиса ОСАГО получили военнослужащие (в том числе мобилизованные), сотрудники спасательных формирований МЧС, военной прокуратуры и других «оборонных» ведомств. Все, что им нужно сделать — обратиться с соответствующим заявлением и копией военного билета в свою страховую компанию: лично или через интернет.

Если военнослужащий решить вопрос с расторжением договора самостоятельно по понятным причинам не может, то страховая не откажет в приеме заявления от его представителя. Главное, чтобы у него имелась на руках доверенность.

Что же касается суммы, подлежащей возврату, то она зависит от того, сколько времени остается до истечения срока действия полиса — естественно, в каждой конкретной ситуации выплата рассчитывается индивидуально. Правда, Центробанк предупреждает: 23% от стоимости «автогражданки» в любом случае остается страховщику — это так называемая невозвратная премия.