Верховный Суд признал страховым случаем по ОСАГО аварию из-за открытой двери

Сама авария, ставшая фактически прецедентной, случилась еще осенью 2018 года во Владивостоке. Тогда пассажир припаркованной праворульной машины распахнул свою дверь как раз в момент, когда мимо проезжала другая легковушка. Она врезалась в открытую дверь. Ее владелец обратился в страховую компанию за возмещением ущерба в рамках ОСАГО. Получил отказ. Мол, виновник ДТП не водитель, а пассажир. И потому авария к сфере обязательной «автогражданки» не относится. Пришлось автовладельцу идти в суд. Первая инстанция встала на его сторону.

Страховщика обязали возместить ущерб автовладельцу (136 000 рублей), выплатить ему штраф (70 000 рублей) и компенсировать затраты гражданина на проведенные им экспертизы (7 000 рублей). Страховая обжаловала это решение. Так завертелась череда судебных заседаний, завершившаяся сейчас в судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда. ВС встал на сторону автовладельца.

— Применительно к закону «Об ОСАГО» использование транспортного средства как источника повышенной опасности в дорожном движении подразумевает также перевозку пассажиров, включая их посадку и высадку, — сказано в заключении ВС РФ.

В решении отдельно указано, что понятие «использование ТС» следует толковать шире чем «перемещение в пространстве». Под использованием надо понимать вообще «все действия, связанные с движением и иной эксплуатацией транспортного средства как источника повышенной опасности». Соответственно, вина в ДТП из-за открытой пассажиром двери считается лежащей на водителе ТС. Поскольку он не проконтролировал действия пассажира.