Полис автострахования «Синяя карта» оказался доступнее прежней «Зеленой карты»

Международная система страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта», в которую входило 48 стран, признающих национальную страховку, в прошлом году прекратила членство России и Белоруссии. И теперь на ее место пришла «Синяя карта».

Между «Российским союзом автостраховщиков (РСА)» и «Белорусским бюро транспортного страхования (ББТС)» заключено соглашение, предусматривающее признание сторонами страховых полисов. В новой системе порядок заключения, расторжения договоров и урегулирования убытков идентичен знакомой «Зеленой карте», но полис отличается визуально — бланком синего цвета.

До 14 июля 2024 года в межгосударственной системе действуют текущие тарифы, а после — будут применяться новые уменьшенные базовые ставки. Свежие прайс-листы оказались в распоряжении портала «АвтоВзгляд». Мы сравнили цены и убедились в том, что полисы в самом деле станут доступнее.

Так, если раньше «Зеленая карта» для легкового автомобиля на 15 дней стоила 1140 рублей, на месяц — 1520 рублей, а на год — 7620 рублей, то сейчас цены хоть немного, но снизились. Застраховать легковушку по «Синей карте» на 15 дней можно будет за 990 рублей, на месяц — за 1320 рублей, а на 12 месяцев — за 6590 рублей. Для мотоциклов, грузовиков и автобусов, а также техники с прицепами снижение стоимости оказалось сопоставимым.

Остается лишь добавить, что тарифы будут пересчитываться с поправкой на коэффициент инфляции раз в квартал, тогда как раньше они менялись ежемесячно.