Средняя цена ОСАГО для водителей с категорией «В» снизилась

На сегодняшний день средняя стоимость полиса ОСАГО в России для владельцев легковых машин составила 6,5 тыс. рублей. В целом автогражданка подешевела на 7% по сравнению с прошлым годом. Общая планка может еще опуститься зимой.

Однако в целом ситуация со стоимостью автогражданки не ясна

О динамике средней цены ОСАГО сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов финансового маркетплейса «Сравни». Уточняется, что средняя цена полиса имеет шансы стать ниже на 500 рублей в декабре.

Напомним, недавно в России одобрили крупные штрафы за повторную езду без ОСАГО. Власти поддержали законопроект, разработанный парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Сумма нового наказания для водителей может составить от 3 тыс. рублей

Однако ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что полисы ОСАГО могут наоборот — резко вырасти в цене. Национальный автомобильный союз (НАС) уже бьет тревогу, поскольку в нашей стране автогражданка стоит в 3-5 раз больше, чем в Белоруссии при одинаковом уровне аварийности.