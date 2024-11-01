Российские страховщики наймут расследователей для борьбы с мошенниками

В законодательство о страховом деле, автогражданке и обязательном страховании ответственности перевозчиков планируют внести изменения. Их уже одобрили профильные комитеты Госдумы, скоро должно начаться рассмотрение в нижней палате парламента.

В беседе с «Российской газетой» суть нововведения объяснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. По его словам, институт страховых расследователей поможет бороться с автомобильными подставами.

Специалисты, подготовленные по новым стандартам, которые еще предстоит разработать профессиональному сообществу, помогут правоохранителям сократить затраты и по временным и, и по человеческим ресурсам. То есть повышаются шансы на неотвратимое наказание для мошенников.

Если автоподставщиков на дорогах станет меньше, простые водители будут чувствовать себя спокойнее. Цена и доступность полисов начнут снижаться, должно стать и меньше тех, кто предпочитает садиться за руль без страховки. В итоге убытки страховщиков должны стать существенно меньше.

В конце лета мы писали, как мошенники «разводят» водителей на дорогах в 2024 году. Эксперты рассказали о новых способах обмана автовладельцев.