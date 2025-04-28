Минцифры одобрило идею оформления ОСАГО через «Госуслуги»

Согласно мнению Минцифры, для запуска сервиса по оформлению полисов ОСАГО через «Госуслуги» необходимо изменить закон об «автогражданке». В ведомстве положительно отреагировали на обращение замглавы фракции «Новые люди» Сарданы Авксентьевой, предложившей внедрить новую функцию в этой сфере.

Как сообщает РИА Новости, процесс оформления ОСАГО с помощью сайта «Госуслуг» планируют реализовывать в несколько приемов. Поначалу через портал будут доступны полисы для физлиц, владеющих машинами категорий «B» и «BE», которые используются в качестве такси. Затем сервис расширят на мотоциклистов, любителей мопедов и легких квадрициклов. То есть речь идет уже о категориях «A» и «M».

Уточняется, что для реализации проекта нужно обеспечить нормативное регулирование в части Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств». В настоящий момент Минцифры прорабатывает возможность интеграции сервиса вместе с Банком России.