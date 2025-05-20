ЦБ выступил против отмены учета износа при возмещении ущерба по ОСАГО

Центральный банк России заявил, что полная отмена нормы об учете износа автозапчастей при выплатах по ОСАГО потребует пересмотра страховых тарифов. Пока что такой радикальный шаг не рассматривается, хотя обсуждаются варианты улучшения условий для автовладельцев.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал про инициативу, которая готовится к внесению в Госдуму — ту, что позволит автовладельцам, помимо прочего, получать полную сумму на ремонт автомобиля без вычета амортизации. В Центробанке, как передает «ТАСС», такое предложение в целом оценили положительно, но есть нюанс.

ЦБ считает, что компенсация ущерба без учета износа поможет улучшить положение автовладельцев. Однако полный отказ от этой нормы потребует тотального пересчета тарифной сетки, что потенциально приведет к резкому подорожанию полисов ОСАГО. Регулятор намерен сохранить хрупкий баланс между интересами страховщиков и потребителей, избегая резких изменений на рынке.

Сейчас при денежных выплатах износ деталей может сократить денежную компенсацию до 50% их стоимости, тогда как при ремонте в сертифицированных сервисах этот фактор не учитывается. А по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), на случаи «натурального» возмещения приходится лишь 10-12% от общего объема выплат.