Страховщики одобрили нововведения о натуральном возмещении по ОСАГО

Нижней палате парламента предстоит рассмотреть документ, который поможет увеличить страховые выплаты для ремонта автомобилей. По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, новая система имеет все шансы стать проще, удобнее и понятнее для простого водителя. И страховщики эту инициативу поддерживают.

Ожидается, что основным новшеством будет право автовладельца на компенсацию стоимости износа, что дополнит первичную выплату. Это станет возможно, если потерпевший, получив страховую компенсацию на руки, отремонтирует машину в любом автосервисе в течение девяти месяцев, а по итогу выяснится, что выданных средств не хватило. Тогда подтверждение о расходах нужно будет предоставить страховщикам, и те доначислят еще и сумму износа, объясняют «Известия». Согласно действующему закону, ее пока вычитают при первоначальном расчете компенсации.

Перерасчет проведут, опираясь на методику ЦБ. У автовладельца останется возможность получить выплату деньгами, отказавшись от ремонта. Такое исход событий реален, если машина получила незначительные повреждения либо хозяин не желает заниматься ее ремонтом. Но, если решиться на него, придется показать авто в течение в течение пяти дней после требования страховой, не забыв упомянуть про возможные скрытые повреждения.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что ЦБ выступил против отмены учета износа при возмещении ущерба по ОСАГО.