В Госдуме не поддержали повышение лимита выплат по ОСАГО

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал отклонить законопроект о повышении страховых выплат по ОСАГО. Инициатива, внесенная депутатами от ЛДПР и сенатором Еленой Афанасьевой, предполагала увеличение лимитов компенсаций на 20-30%, но столкнулась с критикой со стороны правительства.

Как сообщают «РИА Новости», максимальная выплата за вред жизни и здоровью должна была вырасти с 500 до 650 тысяч рублей, а за повреждение имущества — с 400 до 520 тысяч. Для родственников погибших в ДТП компенсация увеличилась бы до 617 тысяч рублей. А вот тарифы на «автогражданку» должны были остаться прежними.

Однако комитет при Думе и Банк России выступили против, указывая на риски для финансовой устойчивости страховщиков. По их оценке, реализация инициативы требует повышения базовых ставок на 10%, что входит в противоречие с условиями законопроекта. В кабмине подчеркнули, что рост выплат без корректировки тарифов мог бы в целом снизить доступность и самого ОСАГО.

Баланс между интересами граждан и страховых компаний требует более детальных расчетов и на фоне этого решением комитета стало оставить действующие лимиты без изменений. Дальнейшая судьба инициативы будет зависеть от позиции депутатов при голосовании в первом чтении, но шансы на принятие выглядят минимальными.