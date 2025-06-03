Россияне стали намного чаще оформлять краткосрочные полисы ОСАГО

В 2025 году продажи краткосрочных полисов ОСАГО в России значительно увеличились. По данным Национальной страховой информационной системы, спрос на них вырос на 45% по сравнению с периодом с марта по декабрь 2024 года.

С начала 2025-го заключено более 1,6 миллиона таких договоров

Наибольшей популярностью пользуются страховки сроком на два дня, хотя доступны варианты от суток и до трех месяцев. В основном такие полисы оформляют водители такси, тогда как владельцы личных автомобилей обращаются к ним редко.

С момента введения в России краткосрочных полисов правила их оформления пересматривались. Например, если раньше минимальный срок действия составлял календарный день, то теперь — ровно 24 часа, что делает условия более гибкими для клиентов.

Согласно данным автоматизированной информационной системы страхования (АИС), за январь-май 2025 года было оформлено свыше 1,6 млн краткосрочных полисов ОСАГО. Как сообщил представитель НСИС «Ведомостям», этот показатель превышает результат за весь прошлый год (с марта, когда эта опция появилась, по декабрь): в 2024-м заключили 1,1 млн таких договоров.