Названы самые «аварийные» регионы России по размерам выплат в рамках ОСАГО

По итогам годового периода (с 1 апреля 2024-го по 31 марта 2025-го) средний показатель страховых случаев по стране составил 4,5%, что на 0,1% выше, чем за предыдущие 12 месяцев. Однако в некоторых регионах, ранее входивших в группу повышенного риска, ситуация улучшилась. Например, в Дагестане частота выплат сократилась на 1,8%, а Чечня и вовсе из этой самой группы вышла.

Нахождение региона в «красной зоне» свидетельствует о высоком уровне убытков страховых компаний по договорам ОСАГО. И по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), сейчас этот список возглавляет Ингушетия (6,7%). Далее идут Дагестан (6,7%) и Приморский край (6,4%) — так сейчас выглядит топ-3 антирейтинга.

В число регионов с повышенной убыточностью также вошли Новосибирская область, Якутия (6,1%), Хабаровский край (6%) и Калининградская область (5,6%). Москва и Татарстан разделили восьмую позицию с одинаковым результатом — 5,4%, Омская область оказалась на девятой строчке с показателем в 5,2%. Санкт-Петербург, Челябинская и Ярославская области, а также Бурятия замыкают десятку — у всех по 5,1%.

В РСА подчеркнули, что высокая убыточность ОСАГО в отдельных субъектах может привести к пересмотрам тарифной политики. Банк России рассматривает возможность введения региональных коэффициентов, которые увеличат стоимость полисов для водителей из проблемных регионов. В первую очередь это касается территорий, где убытки страховщиков в полтора-два раза превышают среднероссийские показатели.

В РСА поддерживают подобные меры, считая их способом привести тарифы в соответствие с реальными рисками. В частности, дополнительные коэффициенты могли бы учитывать местную специфику, включая уровень аварийности и злоупотреблений в системе страхования.